A tutta velocità con Xiaomi, anche in auto con il caricabatterie da 100W!

Se siete appassionati della compagnia cinese e dei suoi accessori, ecco l'ennesima aggiunta alla vostra collezione: il caricabatterie da auto Xiaomi da 100W scende ad un prezzo a cui è difficile dire di no, specialmente se con tanto di spedizione dall'Europa. Massima potenza per il tuo smartphone, anche in macchina!

Il caricabatterie da auto Xiaomi da 100W porta la massima potenza anche in macchina | Codice sconto

Il caricabatterie da auto Xiaomi da 100W è nato per il debutto del Mi 10 Ultra, l'ex super top di gamma dotato del supporto alla ricarica rapida da 120W. Da allora n'è passata di acqua sotto i ponti e le velocità di ricarica sono diventate sempre più elevante, in qualsiasi fascia di prezzo: basti pensare a Redmi Note 11 Pro+, il primo Note da 120W. Se puntate alla massima potenza in qualsiasi occasione, anche in auto, allora Xiaomi ha in gadget che fa al caso vostro!

Inoltre, con il caricatore da auto Xiaomi è possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente grazie alla porta Type-C e quella USB-A (in questo caso a massimo 68W). Immancabile la presenza di vari sistemi di sicurezza per impedire sovratensione, surriscaldamenti e corto circuito del prodotto.

Il nuovo caricabatterie da auto a marchio Xiaomi, con una potenza di 100W, è disponibile in offerta con un nuovo codice sconto targato Banggood. Non manca la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store, per la massima celerità. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon da 2$ presente in questa pagina!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

