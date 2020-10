Lo Xiaomi Mi 10 Ultra mi ricorda molto del mio mio primo smartphone di Xiaomi, un Mi2. Per acquistarlo dovetti fare un viaggio per Bologna, prenderlo da un ragazzo che era appena tornato dalla Cina e flasharlo con una ROM in global, che era stata realizzata dalla già folta community del brand che – in quei tempi – era composta soprattutto da nerd ed esperti sviluppatori. Ed anche se ormai Xiaomi è uno dei brand più famosi nel Bel Paese, ha aperto decine di retail store, ed ha una community decisamente più fasta ed omogenea, c'è molto del Mi A2 in questo Mi 10 Ultra presentato – tra l'altro – per il decimo anniversario dell'azienda.

Ed il motivo è semplice. In Europa probabilmente non arriverà mai, per provarlo abbiamo dovuto farcelo spedire dalla Cina (no, non ha la banda 20), ed abbiamo dovuto riflasharlo con una rom global sviluppata da xiaomi.eu. E perché l'abbiamo fatto? Perché il Mi 10 Ultra è probabilmente il miglior Xiaomi di sempre ma, in un certo senso, l'azienda fa bene a non venderlo in occidente.

Recensione Xiaomi Mi 10 Ultra

Contenuto della confezione

Argentata e luccicante, la confezione dello Xiaomi Mi 10 Ultra si fa notare sia per il suo aspetto che per ciò che contiene. Oltre allo smartphone sono presenti il caricabatterie veloce da 120w, una cover, una pellicola (già applicata allo schermo) ed un adattatore USB-C per il jack da 3.5 mm per le cuffie.

Design

Dire che lo Xiaomi Mi 10 Ultra è uno smartphone grande in tutti i sensi, non è sbagliato. Perché oltre alle specifiche tecniche da primo della classe, i suoi 162,4 x 76,1 x 9,5 mm e i 221,8 grammi di peso, lo rendono piuttosto scomodo da tenere in tasca e da utilizzare con una mano. Insomma, è tra i più grandi e pesanti della categoria, ma la struttura a sandwitch, con due cover con vetro curvo che si chiudono perfettamente sulla cornice di alluminio, ed il retro della Transparent Edition che da quel tocco “nerdie” proprio come successe con il Mi 9, gli donano un touch and feel da ultra-premium phone, come è giusto che sia.

Lo scanner per le impronte digitali è stato inserito sotto il display, è di tipo ottico ed è piuttosto veloce, non è presente il jack per le cuffie e non gode di alcuna certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere. Posteriormente, il grande camera bump è lungo quasi la metà dell'altezza totale del dispositivo ed è talmente grande che lo si tocca quando si impugna lo smartphone. Un particolare grigio chiaro mette in risalto lo zoom periscopico che – almeno sulla carta – dovrebbe essere in grado di garantire scatti decenti fino ad un'ingrandimento 120x, chiaramente in digitale. Ma, spoiler: non ci riesce.

Display

Il display dello Xiaomi Mi 10 Ultra è un OLED da 6.67 pollici in grado di garantire una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz e compatibile con lo standard HDR 10+. La risoluzione però, è una più conservativa e tradizionale FullHD+, è stato quindi abbandonato il QHD+ del quale – sinceramente – non sentiremo la mancanza.

Si tratta di uno schermo di ottima qualità, estremamente fluido nell'utilizzo ed in grado di riprodurre colori vividi, ben saturati e ben bilanciati. Di default lo schermo viene gestito con la funzionalità “Colore adattivo”, che personalmente apprezzo molto, ma chiunque non ami i colori troppo “spinti”, potrà modificare ogni setting nel menu delle impostazioni.

Buona la luminosità, che con i circa 1120 nits supera (seppur di poco) quella del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, e che è decisamente sufficiente anche in condizioni di luce diretta.

Ma così come altri smartphone che adottano questa soluzione, se c'è una cosa che proprio non riesco più a mandar giù sono i bordi curvi che sì, esteticamente sono più belli e scenografici, ma nella pratica portano più complicazioni che giovamenti: in WhatsApp, ad esempio, con il Mi 10 Ultra si potrebbe avere qualche difficoltà a tappare il tasto per i messaggi vocali.

Hardware e prestazioni

Partiamo subito con un presupposto. Lo Xiaomi Mi 10 Ultra è uno degli smartphone con l'hardware più pompato di quest'anno. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 865 affiancato da una GPU Adreno 650, i tagli di memoria RAM sono 3 ed arrivano addirittura a 16 GB di tipo LPDDR5 e sono 3 anche i tagli di memoria interna, che può arrivare fino a 512 GB con memorie UFS 3.1.

Ad ogni modo, è inutile dire che il Mi 10 Ultra è decisamente veloce. E lo è anche nelle versioni meno potenti. Con lo smartphone del decimo anniversario dell'azienda è praticamente impossibile inciampare in rallentamenti di sistema, micro-lag di sorta o problematiche circa l'esecuzione di task complessi o giochi molto pesanti che vengono caricati molto velocemente ed eseguiti al massimo del framerate.

Ecco la scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10 Ultra:

CPU : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 GPU: Adreno 650

Adreno 650 RAM: 8/12/16 GB di tipo LPDDR5

8/12/16 GB di tipo LPDDR5 Memoria interna : 128/256/512 GB di tipo UFS 3.1

: 128/256/512 GB di tipo UFS 3.1 Software: MIUI 12 su Android 10

Batteria: 4.500 mAh

4.500 mAh Ricarica cablata : 120 W.

: 120 W. Ricarica wireless : 50 W.

: 50 W. Ricarica wireless inversa: 10 W.

Insomma, la sensazione che ho avuto utilizzando lo Xiaomi Mi 10 Ultra è che qualsiasi sia il task gli si possa chiedere, sarà leggero per l'hardware che integra.

Fotocamera – Xiaomi Mi 10 Ultra

Il comparto fotografico dello Xiaomi Mi 10 Ultra è composto da 4 fotocamere, tutte molto utili. Il sensore principale è un 48 megapixel da 1/3.2 pollici f/1.9 stabilizzato otticamente, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 20 megapixel f/2.2, uno zoom 2x da 12 megapixel f/2.0 ed uno zoom periscopico 5x da 48 megapixel f/4.1.

Ecco il comparto fotografico completo dello Xiaomi Mi 10 Ultra:

Fotocamera principale : 48 MP, f/1,9, sensore da 1/3,2 pollici, OIS;

: 48 MP, f/1,9, sensore da 1/3,2 pollici, OIS; Zoom periscopico : 5x da 48 MP, f /4.1, OIS;

: 5x da 48 MP, f /4.1, OIS; Grandangolare: 20MP, f /2.2;

20MP, f /2.2; Zoom ottico: 2x 12MP, f /2.0;