Motorola Geneva sarà il successore di Moto G Stylus: parola di Evan Blass

La rinascita di Motorola nel mercato smartphone non passa solo da dispositivi definibili top gamma e portatori di novità tecniche, ma anche da modelli medio gamma abbastanza apprezzati. Uno di questi è stato Moto G Stylus, dotato appunto di pennino, che sembra possa avere un successore in un nuovo modello chiamato “Geneva“.

Motorola Geneva sarà Moto G Stylus 2? Ecco i primi render da evleaks

A mostrarci per la prima volta il nuovo modello della serie G Stylus è stato evleaks, alias Evan Blass, che presenta uno smartphone che nello stile è molto vicino a quello della serie Moto G, con un bumper quadrato in alto a sinistra che ingloba due sensori fotocamera di cui però non si conosce ancora l'entità.

A questo, il brand ha integrato un display con punch-hole centrale, sebbene non si sappia ancora se è un pannello AMOLED o meno. Purtroppo non è noto neanche il chipset che muoverà il modello XT2315, sebbene il leaker parli di versione 4G e 5G, ma pare possa avere 6 GB RAM e 256 GB di storage, una configurazione adatta per un medio gamma. Infine, il clou dello smartphone, lo stylus, che non sembra lontano dal modello precedente.

Quando vedremo questo dispositivo sul mercato? Il presunto Moto G Stylus 2 potrebbe essere presentato a inizio 2023 o al massimo a fine 2022, ma potrebbe essere un'esclusiva degli USA tramite i vari carrier locali.

