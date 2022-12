Redmi Note 12 e 12 Pro+ Global paparazzati con nuove conferme sulle specifiche

Il prossimo 5 gennaio assisteremo ad debutto della serie Redmi Note 12 in versione Global: si partirà dall'India per poi fare capolino anche in altri mercati. Ma quali saranno le specifiche dei dispositivi? Ci saranno cambiamenti rispetto alle versioni cinesi? Andiamo a scoprirlo facendo il punto della situazione tra leak e conferme ufficiali.

Redmi Note 12 e Note 12 Pro+: ecco cosa possiamo aspettarci dai nuovi dispositivi Global

I dispositivi della serie Redmi Note 12 sono stati paparazzati in vari scatti dal vivo: i terminali hanno cominciato il loro giro di prova nelle mani dei recensori indiani e ovviamente non sono mancate fughe di notizie e immagini rubate. Il design resta quello delle controparti cinesi e lo stesso sembra essere anche per le specifiche tecniche. Le confezioni di vendita di Redmi Note 12 e Note 12 Pro+ svelano alcuni dettagli.

Il modello base avrà dalla sua uno schermo AMOLED a 120 Hz, una tripla fotocamera da 48 MP e il chipset Snapdragon 4 Gen 1 (soluzione di fascia bassa realizzata a 6 nm). Il fratello maggiore Redmi Note 12 Pro+ sarà dotato della già confermata fotocamera da 200 MP (con tanto di stabilizzazione ottica OIS), un pannello AMOLED a 120 Hz e non mancherà il supporto alla ricarica top da 120W.

Inoltre da varie immagini dal vivo sembra che i dispositivi della serie debutterà in versione Global con Android 12, sotto forma di MIUI 13.

La gamma sarà composta anche da Redmi Note 12 Pro: in questo caso avremo il medesimo look e specifiche simili ma la ricarica scenderà a 67W e la fotocamera principale sarà affidata ad un sensore da 50 MP (sempre con OIS). Il cuore dei terminali dovrebbe essere il Dimensity 1080, alimentato da batterie da 5.000 mAh.

Insomma, tirando le somme sembra che la famiglia Redmi Note 12 Global avrà le stesse caratteristiche dei modelli cinesi. Volete saperne di più prima del debutto? Allora eccovi il nostro approfondimento, insieme ai consigli su dove comprare i nuovi dispositivi (al momento in versione CN).

