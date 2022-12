OPPO Find X6 Pro: tripla fotocamera Sony da 50MP, secondo un nuovo leak

Un noto insider, in queste ore, potrebbe aver svelato le caratteristiche e le peculiarità del comparto fotografico del nuovo OPPO Find X6 Pro, nuovo smartphone flagship della celebre azienda cinese in arrivo nel 2023.

Tripla fotocamera da 50 MP e selfie shooter da 32 MP per OPPO Find X6 Pro

Nel passato mese di ottobre si era vociferato di come OPPO avesse intenzioni di rivoluzionare il comparto fotografico di Find X6 Pro, in queste ore invece il noto (ed affidabile) leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso quella che potrebbe essere la configurazione del nuovo flagship.

Secondo gli ultimi rumor, OPPO Find X6 Pro potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera Sony: la principale IMX989 da 50 MP 1″ f/1.8 con supporto OIS, un'ausiliaria IMX890 da 50 MP 1/1.56″ f/2.2 ed una terza da IMX890 (o IMX766) da 50 MP 1/1.56″ f/2.6 telescopica con OIS.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, lo smartphone potrebbe avere in dotazione un sensore IMX709 da 32 MP 1/2.74″ f/2.4. Questa non sarebbe la prima volta che troviamo un sensore simile su uno smartphone OPPO: il primo a debuttare con questa ottica è stato infatti il Reno 7.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, OPPO Find X6 Pro sarà dotato di una batteria molto capiente ed una super ricarica rapida.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il