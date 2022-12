Riflettori puntati su OPPO Find X6 Pro: tra conferme e nuove indiscrezioni

OPPO Find X6 Pro continua ad essere protagonista di nuove indiscrezioni. Questa volta, le voci provengono dall'ormai super conosciuto e affidabilissimo blogger cinese Digital Chat Station. Ecco cos è stato scoperto.

OPPO Find X6 Pro, nuove conferme sulla batteria

Fondamentalmente, il noto blogger cinese Digital Chat Station conferma alcune voci diffuse di recente e riguardanti alcune delle presunte caratteristiche di OPPO Find X6 Pro. Più nello specifico, la fonte ha parlato della capacità di ricarica del dispositivo, che a quanto pare potrebbe supportare la ricarica rapida a 100W.

Oltre ciò, il blogger ha anche riferito che OPPO Find X6 Pro presenterà una configurazione a doppio speaker, suggerendo la presenza di una configurazione stereo, e che sarà dotato di un motore lineare dell'asse X oltre ad un blaster IR. In altre parole, il dispositivo potrebbe presentare un sensore a infrarossi che gli consentirebbe di fungere anche da telecomando per i vari elettrodomestici e dispositivi smart che si hanno in casa.

Non sappiamo ancora quando il produttore cinese intende lanciare OPPO Find X6 Pro (e ovviamente la variante base), ma si ritiene che ciò possa accadere entro i primi mesi del prossimo anno. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di OPPO Find X6 Pro, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

