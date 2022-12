Honor X5 ufficiale: uno smartphone essenziale ideale per la quotidianità

A pochi giorni dal grande evento nel corso del quale Honor alzerà il sipario sul suo nuovo flagship, il produttore cinese lancia un nuovo entry-level con il quale intende soddisfare le esigenze di quegli utenti che hanno bisogno di un dispositivo semplice, essenziale e in grado di assicurare loro prestazioni a sufficienza per un utilizzo quotidiano. Parliamo di Honor X5, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Honor X5: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Honor X5 è uno smartphone di fascia bassa, dalle caratteristiche essenziali e pensate per offrire all'utente tutto il necessario per supportarlo nella quotidianità. Il dispositivo è dotato di un display da 6.5″ con risoluzione HD+ e drop notch per la fotocamera frontale. Le cornici sono piuttosto sottili, mentre la scocca posteriore si caratterizza per la presenza di un modulo fotografico quadrato all'interno del quale alloggia un sensore e il flash LED.

Sotto la scocca di Honor X5 gira un processore MediaTek Helio G25 con GPU PowerVR GE8320, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Il comparto fotografico offre invece un sensore da 8 MP ed una selfie-camera da 5 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh, supporto dual-SIM e mini-jack da 3.5 mm. Il suo funzionamento è basato su Android 12 Go Edition.

Honor X5 – Disponibilità e prezzo

Honor X5 sarà disponibile in mercati selezionati, nelle colorazioni Sunrise Orange, Ocean Blue e Midnight Black al prezzo di circa 99€ al cambio. Non si hanno notizie sulla disponibilità in Italia.

