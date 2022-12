Recensione Tronsmart Bang SE: una festa portatile con musica da paura

Ricordate le vecchie Boombox tanto in voga negli anni 80? Tronsmart prova a riproporre quel tipo di esperienza di ascolto con Bang SE, una cassa dedicata ai festaioli che desiderano essere l'anima del party. Con un suono davvero potente, questa cassa offre delle ottime funzioni ad un prezzo super concorrenziale: scopriamole insieme in questa nostra recensione!

Recensione Tronsmart Bang SE

Design e materiali

Tronsmart Bang SE è una cassa speaker portatile con maniglia, dalle dimensioni di 29 x 16 x 11 centimetri, per un peso di 2.16 Kg. Non un peso piuma sicuramente, ma tracolla in confezione aiuta molto, soprattutto nel caso in cui debba essere trasportata per lunghi tragitti oppure maneggiata per più tempo.

La parte frontale, a nido d'ape con il logo del brand, protegge gli speaker e gli anelli luminosi, mentre sui due lati troviamo i diffusori per i bassi affiancati da altrettanti LED RGB. Sul fondo troviamo due piedini ruvidi che evitano lo scivolamento del dispositivo, mentre sul retro un coperchio in gomma protegge i connettori per USB, AUX e scheda SD, grazie anche alla certificazione IPX6 che lo rende immune agli schizzi d'acqua.

I comandi sono posti sulla parte frontale con il tasto di accensione, l'attivazione di SoundPulse, la regolazione del volume, il tasto Play, quello dedicato all'accoppiamento dei dispositivi e la regolazione dei giochi di luce.

Suono e funzionalità

Il suono riprodotto da Tronsmart Bang SE è davvero molto buono, anche grazie all'equalizzatore SoundPulse che aumenta il volume e migliora la qualità dei bassi in tempo reale. Basterà premere il pulsante dedicato per notare subito il miglioramento netto, ma vi consigliamo sempre ti fare delle prove con la musica che ascoltate solitamente, prima di decidere di lasciarlo sempre attivo. In alcuni casi, infatti, l'esperienza musicale potrebbe essere più godibile con l'equalizzatore spento.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.3, qualsiasi dispositivo può essere connesso allo speaker per riprodurre musica. Disponibile anche la modalità stereo, dove due Tronsmart Bang SE possono essere collegati tra di loro per riprodurre la stessa musica da due punti differenti.

Tra le altre possibilità di connessione troviamo anche il cavo AUX incluso in confezione, oltre all'entrata USB che permette di collegare penne o hard disk esterni e riprodurre autonomamente i file musicali conservati al loro interno. Sul retro, inoltre, troviamo un'entrata per schede TF, con la possibilità di leggere le schede microSD con una capienza massima di 128 GB.

Autonomia della batteria

Tronsmart Bang SE è dotato di una batteria da 4000 mAh che garantisce un'autonomia di ben 24 ore di riproduzione con il volume al 50% e i LED RGB spenti. Con il volume al 100%, per esempio in occasione di una festa, l'autonomia si aggira intorno alle 4 ore e mezza.

Con i giochi di luce attivi, invece, l'autonomia scende fino a 15 ore con il volume al 50% e circa 2 ore con il volume al massimo. Il dispositivo può essere ricaricato tramite cavo USB-C incluso in confezione in circa 5 ore.

Tronsmart Bang SE – Considerazioni finali e prezzo

Tronsmart Bang SE offre prestazioni eccezionali ad un prezzo davvero basso: di listino, infatti, lo speaker portatile viene venduto al prezzo di 75€, ma grazie al codice sconto che trovate qui in basso potete farlo vostro a soli 55€! Se vi piace essere l'anima della festa, non potrete far a meno di un prodotto del genere!

