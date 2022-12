POCO X5 e X5 Pro 5G: ecco quale potrebbe essere il chip a bordo

Si torna a parlare di POCO X5 5G e X5 Pro 5G, e più nello specifico del fatto che possano o meno trattarsi di versioni rinominate di altri smartphone già disponibili per il mercato cinese. Ecco cosa è stato scoperto.

POCO X5 e X5 Pro 5G: si parla ancora di rebrand

Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato della possibilità che POCO X5 5G potesse essere il rebrand o una versione ottimizzata di Redmi Note 12 5G disponibile per il mercato cinese. E che POCO X5 Pro 5G potesse in realtà trattarsi di una versione rinominata o leggermente migliorata di Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Adesso, secondo il leaker Kacper Skrzypek, almeno per quel che riguarda il modello base, ci saranno delle piccole differente rispetto la presunta controparte cinese.

Secondo la fonte, infatti, Redmi Note 12 5G debutterà nel mercato globale con lo stesso nome, e POCO X5 5G condividerà con esso solo la ROM, mentre il chipset a bordo sarà diverso. Mentre il primo è alimentato da uno Snapdragon 4 Gen 1, il secondo si dice possa essere spinto da uno Snapdragon 695.

Passando a POCO X5 Pro 5G, Kacper Skrzypek ha confermato che potrebbe trattarsi del rebrand di Redmi Note 12 Pro Speed Edition e dovrebbe pertanto includere le stesse caratteristiche principali, tra cui un display AMOLED FullHD+ da 6,67″, processore Snapdragon 778G, fino a 12 GB di RAM ed a 256 GB di spazio di archiviazione interna, e sensore principale da 108 MP.

Il lancio di POCO X5 5G è atteso entro il mese di febbraio. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di POCO X5 5G, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

