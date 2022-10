OPPO Watch SE ufficiale: è lui la perfetta risposta ad Apple?

La serie di smartwatch di OPPO è notoriamente tra le più apprezzate sul mercato, per qualità hardware e software. Ma se effettivamente Watch 3 è top ma più costoso, il brand ha pensato di portare sul mercato un modello concreto ma più accessibile, che ha chiamato semplicemente OPPO Watch SE.

OPPO Watch SE: tutto sul nuovo smartwatch

Design e display

Il design del nuovo Watch SE si pone di essere molto simile a quello della terza generazione di smartwatch di OPPO, ma nell'accezione del modello che possiamo definire base, quindi con livrea pulita in alluminio ed un solo tasto funzione. Quanto al display, abbiamo un pannello AMOLED, immaginiamo della stessa diagonale del Watch 3 base, infatti è dotato di Always-On e la funzione OSleep.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il nuovo OPPO Watch porta con sé funzioni di connettività che lo vedono integrare l'eSIM, quindi è possibile effettuare chiamate indipendenti senza l'utilizzo del Bluetooth. Presente anche l'NFC, che in patria è davvero full scene, oltre a 100 modalità sportive, monitoraggi della salute soliti (manca per l'ECG) e le altre funzioni software più note. Per fare un paragone, viene considerato alla stregua di Watch 2. Quanto all'autonomia, si garantiscono 3 giorni in modalità full smart e fino a 10 giorni in modalità controllata.

OPPO Watch SE – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Watch SE arriva sul mercato cinese in due colorazioni o meglio, due colori per i cinturini, in quanto la cassa ha un unico colore Silver. Il prezzo non è ancora noto, dato che la vendita ufficiale è fissata per il 20 ottobre 2022, ma lo smartwatch è sostanzialmente svelato del tutto. Difficile una distribuzione europea, ma mai dire mai.

