Xiaomi 12 Lite 5G NE vicino al lancio: sarà un altro modo per dire CIVI 2 in Europa?

Ne abbiamo già parlato una volta, ma adesso l'ipotesi sembra farsi ancora più concreta. Un nuovo smartphone Xiaomi è appena apparso nel database IMEI, con lo stesso numero di modello che nelle settimane scorse è comparso nei siti Web di diversi enti di certificazione, come l'FCC, l'IMDA e l'EEC. Lo smartphone in questione è Xiaomi 12 Lite 5G NE, ovvero un altro modo per dire Xiaomi CIVI 2.

Xiaomi 12 Lite 5G NE ha ottenuto la certificazione IMEI

Xiaomi 12 Lite 5G NE ha ottenuto la certificazione IMEI. Con molte, moltissime probabilità sarà la versione global di uno smartphone che, nelle settimane scorse, ha fatto molto parlare per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e che in molti hanno sperato arrivasse anche all'esterno della Cina: Xiaomi CIVI 2.

Mentre l'elenco delle informazioni IMEI non ha rivelato alcun dettaglio sulle specifiche tecniche del dispositivo, dalla certificazione FCC è invece emerso che Xiaomi 12 Lite 5G NE disporrà di 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione interna, oltre alla presenza di MIUI 13 con Android 12 a bordo ed il supporto per le reti 5G.

Se si tratta davvero del rebrand di Xiaomi CIVI 2, allora dovremmo aspettarci anche uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, uno Snapdragon 7 Gen 1, una doppia selfie camera da 32 + 32 MP con grandangolo e un Dual Flash LED frontale.

Dal momento in cui Xiaomi 12 Lite 5G NE ha già ottenuto alcune importanti certificazioni, sembra che il lancio possa avvenire entro la fine di questo mese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il