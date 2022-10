iQOO 10: ecco le Special Edition Isle of Man e Track!

Dopo l'annuncio dei primi auricolari true wireless e di un nuovo smartphone che punta a diventare una valida alternativa ai flagship più popolari, iQOO ha presentato due nuove Special Edition dedicate al modello base della serie 10.

iQOO 10: due nuove colorazioni per lo smartphone di punta

iQOO 10 Special Edition Isle of Man

iQOO ha da poco presentato i primi auricolari wireless TWS Air, oltre al nuovo flagship killer Neo 7, ma le novità non sembrano essere affatto finite. Nella giornata di oggi, infatti, l'azienda cinese ha presentato due Special Edition dedicate al modello iQOO 10.

Denominate Isle of Man e Track, queste due nuove colorazioni di iQOO 10 propongono una copertura in pelle siliconata, resistente alle macchie, duratura e delicata al tatto. Isle of Man offre un colore verde pallido, mentre Track arriva in una tinta completamente nera.

iQOO 10 Isle of Man e Track: prezzi e disponibilità

iQOO 10 Special Edition Track

Le nuove Special Edition di iQOO 10 sono disponibili in diverse configurazioni di RAM e spazio di archiviazione. Ecco tutti i prezzi elencati:

8 GB + 256 GB – Pre-order 3599 yuan ( circa 500€ ) – Prezzo originale 3999 yuan ( circa 555€ )

) – Prezzo originale 3999 yuan ( ) 12 GB + 256 GB – Pre-order 3799 yuan ( circa 530€ ) – Prezzo originale 4299 yuan ( circa 600€ )

) – Prezzo originale 4299 yuan ( ) 16 GB + 256 GB – Pre-order 4099 yuan (circa 570€) – Prezzo originale 4699 yuan (circa 650€)

Questo nuovo smartphone sarà disponibile sul mercato cinese a partire dal 31 ottobre. Al momento non è chiaro se le due nuove colorazioni saranno disponibili anche in una futura versione Global, ma iQOO 10 può essere acquistato in Italia tramite gli store online più popolari (ovviamente in versione CN).

