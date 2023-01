Tempo-X è l’umidificatore Xiaomi super carino e che funziona a ritmo di musica

Da Xiaomi YouPin arriva un gadget unico, che saprà sicuramente come intrattenere quei pomeriggi lenti e noiosi senza però rinunciare all'utilità. Stiamo parlando di Tempo-X, un umidificatore dall'aspetto molto kawaii e che rilascia anelli di vapore a ritmo di musica.

L'umidificatore Tempo-X di Xiaomi YouPin è il gadget da scrivania perfetto, utile e divertente

Tempo-X è un gadget da scrivania super cool. Questo umidificatore, infatti, può trasformare un pomeriggio noioso ed uggioso in un momento di relax e divertimento, grazie ad una particolare funzionalità che gli permette di spruzzare anelli di vapore a ritmo di musica. Poco importa se state ascoltando della musica, guardando un film o se state giocando al PC: Tempo-X riuscirà a captare ogni suono e in base al ritmo rilascerà dei piacevoli anelli di vapore.

L'umidificatore stesso sfoggia un design adorabile, ovvero quello di un submarino alieno, e supporta tre diverse modalità di umidificazione: bassa, alta e a ritmo di musica. All'interno del submarino si nasconde un piccolo, dolcissimo, pilota magnetico che può essere rimosso e riposto quando si vuole. La caratteristica più particolare è che, ogni volta che lo si inserisce all'interno della cabina di pilotaggio, un LED si illumina di colore diverso (blu, bianco o rosso), creando così anche dei piacevoli effetti di luce.

Tempo-X è poi dotato di un sistema di spegnimento automatico che spegne l'umidificatore quando il livello dell'acqua è basso. Lo speciale design antiscivolo, inoltre, permette a Tempo-X di rimanere saldamente dove è stato posizionato.

Se siete alla ricerca di un gadget che sia al tempo stesso utile, funzionale e divertente, Tempo-X è il prodotto da mettere sulla scrivania. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il