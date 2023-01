Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera unica al mondo

Da quando esiste, la categoria “Ultra” rappresenta per Xiaomi il suo picco tecnologico specialmente in ambito fotografico, come dovrebbe dimostrare Xiaomi 13 Ultra. Per il prossimo top di gamma di casa Lei Jun, la compagnia dovrebbe proporre al pubblico un camera phone di altissimo livello, con soluzioni hardware all'avanguardia.

La fotocamera di Xiaomi 13 Ultra avrà una feature molto difficile da trovare

Secondo quanto riporta il leaker Digital Chat Station, per la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra si prevede la possibilità dell'implementazione dell'apertura variabile. Sarebbe la prima volta nella storia di Xiaomi nonché uno dei pochissimi al mondo a poter vantarla, dato che oggi soltanto Huawei Mate 50 Pro ce l'ha, escludendo modelli del passato come Samsung Galaxy S10 e Note 10.

Per chi non la conoscesse, questa tipologia di lente permette al sensore di poter contare su un diaframma regolabile. Per esempio, 13 Ultra dovrebbe condividere il Sony IMX989 da 1″ che su 12S Ultra ha un'apertura fissa f/1.9. Più il valore è basso (f/1.7, f/1.5, f/1.4 e così via), più luce entra nel sensore a beneficio della qualità delle foto; tuttavia, un'apertura fissa può essere un problema per un sensore da 1″ nella messa a fuoco dei soggetti piccoli e/o ravvicinati, con il rischio che l'effetto bokeh diventi eccessivo.

Non solo Xiaomi 13 Ultra avrebbe quindi apertura variabile, ma gioverebbe anche della struttura 2G+6P per la struttura della lente Leica. Normalmente quasi tutti gli smartphone hanno lenti solamente in plastica, come nel caso di quella 8P di 12S Ultra, mentre qua avrebbe anche due elementi in vetro. E ricordiamo che secondo i rumors precedenti il prossimo super phone Xiaomi vanterebbe stabilizzazione Gimbal e un nuovo teleobiettivo periscopiale.

