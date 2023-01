OPPO A78 5G diventa Global: a quando il lancio anche da noi?

Dopo il debutto in Cina il medio gamma OPPO A78 5G arriva in versione Global, per ora solo nel mercato indiano. Si tratta di una serie che solitamente trova spazio anche dai noi, quindi andiamo a scoprire tutti i dettagli in attesa di saperne di più anche in merito al debutto in Italia.

OPPO A78 5G Global: caratteristiche e prezzo del nuovo medio gamma con Dimensity 700

Il nuovo arrivato per il mercato internazionale è dotato di uno schermo LCD IPS da 6.56” con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e refresh rate avanzato, a 90 Hz. Il lettore d'impronte è posizionato di lato, mentre la selfie camera (un'unità da 8 MP) è inserita all'interno di un notch a goccia. Sul retro trova spazio una Dual camera con sensore principale da 50 MP ed un obiettivo da 2 MP dedicato alla profondità di campo.

Il cuore di OPPO A78 5G è ancora una volta il Dimensity 700, la stessa soluzione vista a bordo del modello cinese. Ad alimentare il tutto trova spazio una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica SuperVOOC da 33W. Il resto del comparto comprende un ingresso da 3.5 mm per le cuffie, uno Type-C per ricarica e dati, supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS e speaker stereo.

Il nuovo OPPO A78 5G in versione Global è stato lanciato in India al prezzo di circa 215€ al cambio attuale (ossia 18.999 rupie). Al momento non sappiamo ancora quando arriverà in Italia: il predecessore è stato presentato in patria a giugno ed è arrivato da noi ad ottobre 2022. Probabilmente, seguendo la stessa logica temporale, il debutto europeo potrebbe essere fissato nel corso dei mesi estivi.

Restiamo in attesa di saperne di più: non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

