La prima tastiera di OnePlus potrebbe essere molto vicina al debutto

L'ecosistema del brand cinese si allargherà ulteriormente nel corso delle prossime settimane: non solo smartphone, audio, TV ed accessori, ma anche altri tipi di periferiche. La prossima novità in arrivo sarà OnePlus Nord Keyboard: la prima tastiera meccanica dell'azienda di Pete Lau ha una possibile data d'uscita e c'è anche una nuova immagine leak.

OnePlus Nord Keyboard: ecco quando arriverà, secondo un nuovo leak

Partiamo subito col sottolineare che ci sono ancora varie incertezze in merito al dispositivo. Non sappiamo se farà effettivamente parte della gamma Nord, ma alcuni insider sembrano propendere verso questa direzione. OnePlus Nord Keyboard sarà la prima tastiera del brand, una soluzione meccanica prodotta insieme a Keychron con un corpo in allumino CNC e tasti sostituibili.

Il prodotto fa parte del programma Featuring, un sistema che pare uno Xiaomi YouPin in fase embrionale.

In rete ha fatto capolino una nuova immagine, che mostra una manopola rotante di colore rosso nell'angolo in alto a destra. Si tratta di una caratteristica già vista nella prima immagine leak, che ora viene presentata più da vicino.

La data di presentazione della tastiera di OnePlus sarebbe fissata per il prossimo 7 febbraio, insieme al debutto del nuovo top di gamma in versione Global. OnePlus 11, quindi, sarà in buona compagnia contando anche le Buds 2 Pro. Tornando a OnePlus Nord Keyboard, il debutto dovrebbe avvenire in India mentre per la produzione di massa sarebbe fissata per marzo. Probabile la commercializzazione anche in altri paesi.

