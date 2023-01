Samsung Galaxy S23 Ultra già disponibile nei negozi: le prime immagini reali

Nonostante il lancio ufficiale della serie Galaxy S23 di Samsung sia previsto soltanto per la prossima settimana, alcuni negozi in giro per il momento hanno già iniziato a ricevere in magazzino gli smartphone, scatenando come sempre un gran trambusto in rete. In particolare, un negozio in Nicaragua ha pubblicato le prime immagini reali del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra non ha più segreti: già in vendita in Nicaragua

Il negozio ha iniziato a pubblicare in rete le prime foto della confezione di vendita in tutte le colorazioni disponibili per il nuovo smartphone di punta di Samsung, con relativo unboxing e primo test della fotocamera.

Le specifiche dello smartphone sono perfettamente in linea con quanto trapelato nei giorni scorsi, confermando ancora una volta che la serie Samsung Galaxy S23 non ha davvero più segreti.

La conferenza di presentazione dei nuovi smartphone si terrà il prossimo 1 febbraio, ma fino a quella data la possibilità che i nuovi Galaxy S23 siano già nelle mani dei primi utenti è davvero alta.

Galaxy S23 Ultra.



The store who has the phone is already making a few camera tests. 👀



This one is a zoom test. pic.twitter.com/Ei7jzaqQUj — Alvin (@sondesix) January 21, 2023

Vi ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S23 partiranno da un prezzo di 989€ per la versione S23 standard, per finire ai 1.449€ necessari per acquistare il top di gamma S23 Ultra.

