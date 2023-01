The Last of Us: ecco come sbloccare l’easter egg di Google Ricerca

Acclamata dalla critica come il miglior adattamento di un videogioco, la nuova serie The Last of Us trasmessa in onda su HBO sta spopolando in tutto il mondo e raccogliendo un'infinità di feedback positivi. Non solo dagli amanti del titolo in sé, ma anche da più semplici curiosi che si sono lasciati trasportare da uno dei trend del momento o dagli appassionati del genere post-apocalittico. Google non poteva semplicemente restare fermo ad osservare quanto velocemente le sue pagine si riempissero di contenuti dedicati alla serie ed ha preparato un curioso easter egg.

Google Ricerca nasconde un easter egg dedicato a The Last of Us

A prescindere dal fatto che vi colleghiate da smartphone o da PC, se digitate The Last of Us su Google Ricerca potrete scoprire un misterioso easter egg che il colosso della tecnologia ha dedicato alla nuova serie HBO. Se effettuate questa ricerca oggi, vedrete un pulsante rosso con all'interno un fungo apparire nella parte inferiore dello schermo. Cliccando sopra ripetutamente, l'intera pagina verrà ricoperta di quello che molto probabilmente è il Cordyceps.

Il suo stile è illustrato, animato, ma decisamente lontano dall'effetto fotorealistico della serie TV. Ad ogni modo, è piuttosto raccapricciante e inquietante, proprio come The Last of Us. Accanto al pulsante rosso apparirà poi un tasto per la condivisione dell'easter egg e un ulteriore tasto per ripulire lo schermo e procedere con la ricerca.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il