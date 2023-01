Rendi perfetta la tua casa con eBay: fino a 300€ di sconto con questo coupon

In queste ore eBay ha lanciato un nuovo codice sconto per aiutarci a rinnovare casa, con la possibilità di acquistare a prezzo ribassato arredamento, ed elettrodomestici. Il nuovo coupon, tuttavia, può essere sfruttato anche su tantissimi prodotti di elettronica fornendoci una grandissima occasione per risparmiare anche su PC e console da gioco.

Il nuovo coupon di eBay offre fino a 300€ di sconto su tantissimi prodotti

Dal 23 gennaio fino al 19 febbraio, il nuovo coupon di eBay offre uno sconto del 10% utilizzabile fino a 3 volte per utente, per un massimo di 300€ di extra sconto su tutti i prodotti idonei. La spesa minima, in questo caso, deve essere di almeno 20€.

Come accennato in precedenza, nonostante la promozione sia dedicata principalmente agli elementi di arredo per la casa, il coupon ci offre la possibilità di risparmiare anche su tantissimi prodotti di elettronica. Questa che trovate qui sotto, è una lista delle migliori offerte disponibili al momento.

Apple Macbook Air 2022 13,6 con M2 (8/256 GB) – 1089.90€ invece di 1189.90€

– invece di 1189.90€ Xbox Series S – 215.91€ invece di 239€

– invece di 239€ Apple MacBook Air 13″ con M1 (8/256 GB) – 854.91€ invece di 949.90€

– invece di 949.90€ Nintendo Switch (2022) Neon – 224.10€ invece di 249€

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale su eBay sui sotto, dove troverete tutti i prodotti in sconto su cui è possibile applicare il coupon per un extra risparmio.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

