Samsung Galaxy S23 nel prossimo Unpacked: ecco la data di presentazione

Le indiscrezioni intorno alla data di presentazione di Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra puntavano tutte in una direzione: il lancio avverrà molto presto, nel corso delle prossime settimane, ed ora è la stessa compagnia asiatica a confermare l'uscita del trittico con un poster ufficiale (quasi sicuramente pubblicato prima del tempo per errore).

Galaxy Unpacked 2023: Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra hanno una data di presentazione

L'immagine teaser che svela la data di presentazione della serie Samsung Galaxy S23 è stata pubblicata sul sito ufficiale colombiano del brand. Il poster in questione conferma che l'evento Galaxy Unpacked 2023 di Samsung (il primo di quest'anno) avrà luogo il prossimo 1 febbraio, come indicato anche dai leak nelle scorse settimane. Aspettiamo un'ulteriore conferma, dato che è probabile che la pubblicazione attuale sia avvenuta per errore.

Comunque il teaser mostrerebbe anche il modulo fotografico della prossima gamma, in linea con quella attuale. Insomma, durante l'evento di febbraio avremo il debutto di Samsung Galaxy S23, ma anche dei fratelli maggiori S23+ ed S23 Ultra.

Se volete conoscere tutti i dettagli della gamma S23 trapelati finora, eccovi il nostro approfondimento dedicato. Inoltre, proprio di recente, sono arrivati anche i primi indizi sul possibile prezzo di vendita (da prendere con le dovute precauzioni, ovviamente).

