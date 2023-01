Elimina gli acari della polvere con il nuovo Xiaomi Mijia Mite Eliminator Pro

Le normali aspirapolvere possono aiutarci a tenere sempre pulita la nostra casa, ma spesso acari ed allergeni sono più difficili da eliminare. Grazie al nuovo Xiaomi Mijia Mite Eliminator Pro sarà possibile, in pochi minuti, sanificare le superfici a rischio eliminando una possibile reazione allergica.

Acari e allergeni non hanno più scampo con Xiaomi Mijia Mite Eliminator

Gli acari della polvere sono piccoli animali simili a ragni che si trovano comunemente in ambienti domestici come tappeti, divani, materassi e tende. Sono così piccoli che non possono essere visti a occhio nudo, ma possono causare problemi di salute, come tosse e starnuti, in alcune persone particolarmente sensibili. Questo nuovo strumento di Xiaomi aiuta ad eliminarli del tutto.

In termini di potenza, Mijia Mite Eliminator Pro è equipaggiato con un motore da 400W ad alte prestazioni, che può rilasciare una potenza ciclonica di 14.000 Pa. Il dispositivo è dotato di una spazzola rotante in grado di effettuare 48.000 spazzolate al minuto, mentre la struttura a spirale rimuove polvere ed allergeni senza danneggiare i tessuti.

Questo aspirapolvere è anche dotato di uno schermo LED per la regolazione delle impostazioni, una lampada UV da 254 nm, un motore indipendente per l'asciugatura dei tessuti a 55° ed è in grado di emettere frequenze ulta-soniche per fermare la proliferazione degli acari della polvere.

Xiaomi Mijia Mite Eliminator Pro è disponibile in Cina al prezzo di circa 57€ (379 yuan). Al momento non si hanno dettagli sulla possibile commercializzazione del prodotto anche sui mercati internazionali.

