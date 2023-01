Recensione OPPO Band 2: super autonomia e sensori precisi al giusto prezzo

Dopo un periodo passato utilizzando smartwatch di ogni forma e dimensione, compreso l'enorme Apple Watch Ultra, tornare ad indossare una fit band è un piacere. E lo è soprattutto se ha la forma e le funzionalità della nuova OPPO Band 2, il nuovo dispositivo indossabile del brand che continua a portare con sé gran parte delle features che abbiamo visto nella generazione precedente, ma che si migliora soprattuto nella vestibilità e nella reattività generale di tutte le funzionalità integrate.

E lo fa in sostanza ad un prezzo decisamente economico e a ben 30 euro in meno rispetto al Watch Free. È un prodotto comodo, relativamente semplice nelle funzioni che integra, ma che nei nostri test è risultato molto preciso e reattivo anche nella visualizzazione delle notifiche che, ve lo anticipo, arrivano sempre puntuali.

Recensione OPPO Band 2: precisione nei sensori, 2 settimane di autonomia e prezzo conveniente

Unboxing

Come sempre l'azienda cinese non delude sotto questo aspetto, mostrando un packaging abbastanza curato che mostra sulla parte frontale il design del prodotto. Oltre a trovare diverse caratteristiche tecniche sul retro, all'interno della confezione di vendita sono contenuti i seguenti accessori:

OPPO Band 2;

cavo USB-A per la ricarica della smartband;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

manuale utente, in lingua italiana.

Design e vestibilità

Se avete in mente il design dell'OPPO Watch Free, allora quello della OPPO Band 2 vi sarà familiare. Da un punto di vista puramente estetico infatti, i due wearable sono molto simili ed entrambi risultano decisamente comodi al polso. Tutta la struttura è realizzata in plastica ed il peso di 33 grammi la rende praticamente impercettibile quando è indossata. Davvero niente male in termini di comodità, soprattutto perché grazie allo spessore ben ottimizzato non da fastidio quando la si indossa con vestiti stretti: uno dei fattori che più influenza la vestibilità di questi particolari prodotti è proprio l'ingombro in spessore che, se poco ottimizzato, potrebbe dar fastidio anche quando si indossano dei giubbotti con le maniche a molla.

Il cinturino è in silicone di buona qualità, ma che di certo non fa gridare al miracolo, mentre il form factor dello schermo è una sorta di “ibrido” da quello che ci si aspetterebbe da una smartband ed uno smartwatch. Inoltre, OPPO Band 2 non integra alcun tasto fisico per l'interazione con lo schermo: tutto avviene tramite gesture ed anche l'accensione del dispositivo, al primo avvio, avverrà tramite la connessione del prodotto al cavo di ricarica e non premendo un eventuale tasto d'accensione.

In soldoni, il design ed il form factor della OPPO Band 2 sono una delle soluzioni migliori e, tra l'altro meno invasive, per qualsiasi periodo dell'anno. Con questa smartband si può tranquillamente fare attività fisica senza sentire un costante fastidio al polso, causato generalmente da un cinturino troppo rigido o da un prodotto eccessivamente grande.

Oltre tutte queste caratteristiche, il device è certificato per resistere a 50 metri di profondità in acqua, mostrando poi sulla parte inferiore il sensore per il rilevamento del battito cardiaco ed i pin magnetici per la ricarica. Ad un primo impatto tale componente potrebbe risultare parecchio sporgente dalla struttura, ma una volta indossata la smartband questa paura sparisce subito.

Display

Diversi sono stati i prodotti di questo tipo che ho provato nell'ultimo periodo, molti dei quali appartenenti in realtà alla categoria degli smartwatch/sportwatch. Credo, però, di non aver mai trovato in questi mesi un display così piacevole da vedere nell'utilizzo quotidiano, con colori brillanti ed una definizione chiara, che anche sotto la luce diretta del sole non mostra alcun problema.

Il pannello passa dagli 1.1” della generazione precedente agli 1.57”, è un AMOLED con una risoluzione di 256×402 pixel che è caratterizzato da un'ottima luminosità di picco. Tutte caratteristiche eccezionali per una smartband, a patto che si possa accettare l'unico vero compromesso di questo dispositivo: purtroppo OPPO Band 2 continua a non disporre della regolazione automatica della luminosità, ed è una cosa che nel 2023 inizia a diventare piuttosto fastidiosa, soprattutto considerando che (grazie all'ottima autonomia e alla precisione dei sensori) la si indosserà praticamente per tutto il giorno, tutti i giorni.

Hardware e sensori

Dal punto di vista hardware, vige la semplicità. Anche se effettivamente non abbiamo informazioni precise riguardo la RAM e la CPU che, ricordiamolo, nella generazione precedente era un Apollo3, l'upgrade più importante nella nuova OPPO Band 2 è relativo alla memoria interna che passa a 128 MB. Una quantità di memoria più che sufficiente per un dispositivo di questa tipologia, sul quale non è possibile installare applicazioni in via autonoma: qualora ci dovessero essere nuove app da sfruttare, le si otterrebbe con gli aggiornamenti software rilasciati direttamente da OPPO.

Ciò che possiamo dire però, è che indipendentemente dalle specifiche nude e crude, la OPPO Band 2 è tra le smartband più veloci e piacevoli da utilizzare attualmente disponibili sul mercato. È veloce, non soffre mai di microlag, e tutte le informazioni più importanti vengono visualizzate sullo schermo in maniera repentina.

Non ha però l'NFC, quindi non si può utilizzare per i pagamenti contactless, e non è dotata neppure di GPS, il che vuol dire che qualora la si volesse utilizzare per effettuare il tracciamento dei propri allenamenti all'aperto, si dovrebbe sempre portare lo smartphone con sé. Dato il prezzo, poi, OPPO Band 2 non integra né uno speaker né un microfono, delle mancanze che, in soldoni, si traducono nell'impossibilità di poter sfruttare gli assistenti vocali o rispondere alle telefonate direttamente dalla band.

In tutta sostanza, OPPO Band 2 è una di quelle smartband pensate per svolgere attività particolarmente complesse, ma si concentra più sul comparto relativo all'attività fisica, alle rilevazioni dei parametri salutari (come il battito cardiaco e il sonno) e all'ossigenazione del sangue. Ma quel poco che fa, lo fa estremamente bene.

Andando a vedere i dati il rilevamento del battito cardiaco si è dimostrato essere abbastanza preciso ed affidabile. Personalmente ho utilizzato una rilevazione attiva 24/24h con l'analisi fatta in automatico, che quindi permette di avere accesso al grafico che mostra tutto l'andamento della nostra frequenza cardiaca. Non solo, però, perché con questa smarband è possibile anche registrare la SpO2, dunque i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Come ogni smartband e smartwatch che si rispetto troviamo anche il monitoraggio del sonno. Anche in questo caso, dunque, sono rimasto piuttosto contento di tale componente, dato che il sistema riesce a rilevare in maniera corretta l'ora in cui si va a dormire e quella del risveglio, senza alcuna criticità. Durante la notte, inoltre, vengono rilevati anche altri parametri visualizzabili sull'app ufficiale, nonché il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Ha poi la rilevazione automatica dell'attività fisica, ed è questa probabilmente la funzionalità che più mi ha stupito della OPPO Band 2. Sia chiaro, non sono un tipo sportivo, ma la sensibilità della nuova smartband di casa OPPO è riuscita a rilevare in maniera del tutto autonoma anche le passeggiate che quotidianamente faccio con il mio cane.

E lo ha fatto in maniera a dir poco precisa: poco dopo essere uscito di casa OPPO Band 2 ha capito cosa stavo facendo ed ha iniziato la registrazione dell'attività e, appena rientrato, si è resa conto che stavo più passeggiando, sospendendo immediatamente la registrazione.

In sostanza, grazie a OPPO Band 2 ho sempre avuto a disposizione un report preciso di tutte le mie passeggiate, con tanto di distanza percorsa, calorie bruciate etc, e senza dovermi mai preoccupare di iniziare manualmente una qualsivoglia registrazione. Sotto questo punto di vista, e considerando il prezzo di vendita, è la smartband più precisa e funzionale che ho avuto modo di provare ultimamente e le stesse prestazioni le si ritrovano nella rilevazione automatica del sonno.

Software

Per quanto riguarda il software, con OPPO Band 2 non arrivano particolari novità. Il sistema operativo continua ad essere quello proprietario di OPPO e sia la GUI che le funzionalità, sono praticamente le stesse che abbiamo trovato nella generazione precedente.

Cliccando sulla watch face principale si accede ad una pagina che mostra l'effettiva connesione con il Bluetooth, lo stato di carica del prodotto, i passi percorsi, le calorie bruciate e la data. Con uno swipe verso il basso, o verso l'alto, si entra invece nel vero e proprio menu del dispositivo, dove trovare le seguenti voci: Attività giornaliere, Sport, Frequenza cardiaca, SpO2, Sonno, Respirazione, Meteo, Strumenti, Impostazioni, Notifiche. Ognuna di queste voci presenta opzioni diverse al suo interno, tramite il quale poter modificare la luminosità del display, dare un'occhiata ai messaggi appena arrivati, monitorare lo sport, attivare la sveglia e dare un'occhiata alle impostazioni.

Ciò che è stato profondamente migliorato è la sezione relativa alle attività fisiche, che passano dalle 12 della generazione precedente a più di 100, con tanto di sport estivi e invernali. Insomma c'è l'imbarazzo della scelta e, ammetto, che è proprio grazie alla OPPO Band 2 sono venuto a conoscenza di sport che neppure sapevo esistessero.

Migliorata anche la gestione delle notifiche che, nella generazione precedente, soffriva di qualche piccolo problemino. Sia chiaro, con OPPO Band 2 non è possibile rispondere in alcun modo, ma con la nuova versione del software di OPPO tutte le notifiche arrivano in maniera puntuale e distinta, senza alcun ritardo o problema di sorta.

Purtroppo però, anche in questa generazione quelli di OPPO hanno ben pensato di non integrare alcuna funzione per il controllo della fotocamera: con OPPO Band 2 non è possibile scattare una fotografia a distanza, ed è un vero peccato perché si tratta di una di quelle funzionalità che effettivamente potrebbe risultare comoda a molte persone.

Applicazione

Così come la generazione precedente, anche OPPO Band 2 è gestita tramite l'app HeyTap Health. Si tratta di un'applicazione proprietaria del brand, disponibile sia per iPhone che per Android, con la quale l'azienda ha deciso di gestire tutti i suoi wearable animati da OS proprietario.

Seguendo la procedura indicata sul display, quindi, si sincronizza il wearable al telefono ed il gioco è fatto. Tutto viene riprodotto in maniera piuttosto semplice, anche a livello grafico dove ho apprezzato i colori ed il minimalismo che, in generale, pervade tutta l'applicazione. Qui trova sede l'essenziale, ed anche qualcosa in più. Vediamo, infatti, come la schermata principale riporti i dati su passi, frequenza cardiaca, sonno, SpO2 ed il registro degli allenamenti. Entrando all'interno di ogni singola voce, quindi, è possibile visualizzare nello specifico i grafici, così come altre importanti informazioni sulla nostra forma fisica.

Ci sono a disposizione tantissime impostazioni differenti che permettono di attivare la rilevazione del battito cardiaco 24/24h, di selezionare le app da cui ricevere le notifiche sulla smartband, di aggiornare il prodotto e molto altro. Tutte funzioni che, in realtà, svolgono bene anche altre app simili, come Mi Fit.

Autonomia della batteria

L'autonomia della batteria è un altro di quei fattori che mi hanno particolarmente colpito. L'azienda garantisce 14 giorni di autonomia, e devo dire che nei miei test ho ottenuto risultati non proprio lontani a quelli “ufficiali”. Utilizzando OPPO Band 2 praticamente sempre, anche di notte e con tutte le rilevazioni automatiche attivate, sono riuscito a superare i 12 giorni di autonomia con un'unica carica.

Performance eccezionali che non vengono troppo influenzate qualora si attivasse il rilevamento di una qualsivoglia attività fisica. Molto bene anche il nuovo sistema di ricarica, che ora avviene tramite un cavo con aggancio magnetico e che risulta decisamente più comodo rispetto a quello utilizzato nella generazione precedente.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita della OPPO Band 2 è pari a 69,00 euro. Una cifra che, come vi dicevo, è più bassa rispetto a quella che bisognerebbe spendere per acquistare un Watch Free, ma leggermente più alta rispetto a quella della generazione precedente (che, però, aveva un display decisamente più piccolo). Ed è una cifra più che corretta per un prodotto che, ok, non spicca grazie a funzionalità particolarmente avanzate, ma che quel poco che fa lo fa decisamente bene.

L'ottima autonomia e la comodità sono dei plus da non sottovalutare: una volta indossata OPPO Band 2 ci si dimenticherà di averla al polso, e non bisognerà fare attenzione a ricaricarla ogni 4/5 giorni. L'unico appunto che mi sentirei di fare al brand è quello relativo al sensore di luminosità automatico: se OPPO lo avesse integrato, OPPO Band 2 sarebbe stata la migliore smartband in assoluto nella sua fascia di prezzo.



