Samsung Galaxy S23: online i primi teaser, il comparto fotografico sarà WOOOW

Gli smartphone Samsung della serie Galaxy S23 continuano ad essere sotto i riflettori: dopo aver aggiornato il proprio sito Web dedicato al mercato estone con tutti i dettagli dell'offerta di pre-registrazione e dopo aver erroneamente confermato la data di lancio dei suoi prossimi flagship, Samsung ha pubblicato in rete i primi video teaser della serie.

I video teaser di Samsung Galaxy S23 si concentrano sul comparto fotografico

La divisione cinese di Samsung ha appena condiviso in rete due video teaser della serie Galaxy S23. Entrambi i video, per quanto brevi, si concentrano sul comparto fotografico dei prossimi smartphone e mostrano i tre obiettivi di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Un primo video è un elogio alla fotocamera del modello Ultra, che come sappiamo dovrebbe passare ad un sensore principale da 200 MP, megapixel che ti faranno dire wooow – così come si legge dal teaser.

Un secondo video teaser, invece, si concentra sulla modalità Notte e sul nuovo hardware che migliorerà i risultati di video e immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione, affermando che splendidi scatti notturni arriveranno presto.

Samsung Galaxy S23 Ultra official warm-up video is here! pic.twitter.com/2LHs3u3cP6 — Ice universe (@UniverseIce) January 10, 2023

Insomma, con questi video teaser il nostro hype non può non essere a mille! La serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere lanciata il 1° febbraio 2023. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei dispositivi.

