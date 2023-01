Quali smartphone usciranno nel 2023: ecco i migliori in arrivo

Ci siamo lasciati alle spalle il 2022, un anno per certi versi da dimenticare anche se comunque in grado di regalarci parecchie chicche tech (sia per quanto riguarda la telefonica che altri settori). Ora cominciamo questo mese di gennaio con uno sguardo al futuro e tante promesse, sperando che il nuovo anno porti con sé una valanga di novità e di migliorie. Bando alle ciance, andiamo a scoprire quali smartphone usciranno nel 2023, una panoramica dei migliori terminali in arrivo nel corso dei prossimi mesi!

I migliori smartphone in arrivo nel 2023: cosa ci aspetta dal nuovo anno

Le uscite più interessanti del 2022

Prima di guardare avanti, un piccolo ripasso del 2022. I nostri ultimi GizAwards – i premi che ogni anno noi di GizChina distribuiamo ai vari brand – offrono un'ottima panoramica di quello che è stato il 2022 in termini di smartphone. Samsung Galaxy S22 Ultra è stato il migliore in assoluto per noi della redazione ma anche gli altri brand hanno fatto scintile.

OPPO Find X5 Pro, Honor Magic 4 Pro, Google Pixel 7 & 7 Pro, la gamma Xiaomi 12 ma non solo. Il 2022 è stato l'anno dei pieghevoli: Motorola RAZR 2022 ha fatto passi avanti da gigante rispetto al primo capitolo, OPPO ha lanciato il suo nuovo foldable Find N2 e il suo primissimo flagship a conchiglia, Find N2 Flip. Anche gli ultimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 5 hanno fatto un balzo in avanti. Ci sono davvero tanti, troppi modelli da elencare!

Quali smartphone usciranno nel 2023?

Dopo la breve panoramica riguardante alcuni dei dispositivi del 2022, andiamo a scoprire quali sono i migliori smartphone usciranno nel 2023. Nel momento in cui scriviamo, alcuni sono stati confermati ufficialmente, altri sono ancora delle indiscrezioni. Tuttavia una cosa è certa: il nuovo anno si preannuncia decisamente ricco!

Ovviamente ci concentreremo solo sui modelli principali, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un elenco sterminato!

Xiaomi

Redmi

Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+: il trittico è stato lanciato di recente in versione Global, per ora solo in India. Restiamo in attesa del debutto in Europa e siamo curiosi di scoprire se i dispositivi arriveranno “completi” o subiranno delle modifiche.

POCO

OPPO

OPPO Find X6 e X6 Pro : i riflettori sono puntati sui prossimi modelli di punta del brand, con migliorie lato fotografico e lo Snapdragon 8 Gen 2. Si vocifera anche di una versione Pro+ e di uno stile tutto nuovo rispetto all'attuale generazione.

: i riflettori sono puntati sui prossimi modelli di punta del brand, con migliorie lato fotografico e lo Snapdragon 8 Gen 2. Si vocifera anche di una versione Pro+ e di uno stile tutto nuovo rispetto all'attuale generazione. OPPO Reno 9 e 10: la serie Reno 9 è stata lanciata in Cina e ancora non sappiamo se arriverà in versione Global. Nel frattempo già si parla della gamma Reno 10 e il modello maggiore potrebbe addirittura avere uno zoom a periscopio.

OnePlus

OnePlus 11 : l'ultimo top di gamma è ufficiale in Cina e arriverà in Europa a febbraio. Intanto eccovi il nostro confronto con OnePlus 10 Pro e le prime occasioni per acquistarlo (in versione CN).

: l'ultimo top di gamma è ufficiale in Cina e arriverà in Europa a febbraio. Intanto eccovi il nostro confronto con OnePlus 10 Pro e le prime occasioni per acquistarlo (in versione CN). OnePlus 11R : conosciuto in patria come Ace 2, il prossimo 11R farà parte della fascia alta del 2023 grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1.

: conosciuto in patria come Ace 2, il prossimo 11R farà parte della fascia alta del 2023 grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1. OnePlus Nord 3: il prossimo membro della serie Nord è parecchio atteso e le ultime indiscrezioni parlano di performance alla stregua di un top grazie al Dimensity 8200.

Realme

Realme GT Neo 5: sarà lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo, ossia ben 240W di potenza. Il dispositivo dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1 oppure il Dimensity 8200 e sarà disponibile anche nella versione da 150W di ricarica.

Samsung

Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra : il nuovo trittico targato Samsung sarà lanciato a febbraio e non dovrebbe vedere grandi stravolgimenti rispetto alla gamma attuale, ma piuttosto consolidare quanto c'è di buono.

: il nuovo trittico targato Samsung sarà lanciato a febbraio e non dovrebbe vedere grandi stravolgimenti rispetto alla gamma attuale, ma piuttosto consolidare quanto c'è di buono. Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: i futuri pieghevoli arriveranno quasi sicuramente nella seconda metà dell'anno ma già abbiamo qualche accenno di specifiche. Si vocifera anche di uno slot per S Pen, ma solo per il modello tablet.

Google

Google Pixel 8 : impossibile non citare la prossima gamma Pixel 8. Si parla del Tensor G3 e di una fotocamera migliorata, ma ovviamente è ancora tutto molto nebuloso.

: impossibile non citare la prossima gamma Pixel 8. Si parla del Tensor G3 e di una fotocamera migliorata, ma ovviamente è ancora tutto molto nebuloso. Google Pixel 7a : il piccolo della serie 7 arriverà quest'anno ed è stato protagonista non solo di indiscrezioni ma anche di video e immagini.

: il piccolo della serie 7 arriverà quest'anno ed è stato protagonista non solo di indiscrezioni ma anche di video e immagini. Google Pixel 7 Ultra : perché avremo un modello Ultra della serie 7, con importanti migliorie in ambito fotografico.

: perché avremo un modello Ultra della serie 7, con importanti migliorie in ambito fotografico. Google Pixel Fold: il primo smartphone pieghevole di Google dovrebbe arrivare quest'anno, con un ampio schermo interno.

Apple

iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max e 15 Ultra: il numero esatto dei membri della gamma 15 non è ancora stato confermato. In fondo ci vorranno parecchi mesi prima del debutto. Comunque è interessante notare che a questo giro si parla di un modello 15 Ultra, una variante extra premium dal prezzo esorbitante.

Honor

Honor Magic 5 e 5 Pro : i prossimi top del brand dovrebbero riprendere l'estetica dell'attuale generazione, seppur con qualche differenza. Stile e potenza saranno nuovamente gli aspetti principali dei terminali, ovviamente con un occhio sempre puntato al comparto fotografico.

: i prossimi top del brand dovrebbero riprendere l'estetica dell'attuale generazione, seppur con qualche differenza. Stile e potenza saranno nuovamente gli aspetti principali dei terminali, ovviamente con un occhio sempre puntato al comparto fotografico. Honor 80 e 90 : la serie 80 ha debuttato in Cina e ancora non è stata avvistata in versione Global, mentre della gamma 90 non ci sono ancora dettagli. Quali saranno le prossime novità per la fascia media?

: la serie 80 ha debuttato in Cina e ancora non è stata avvistata in versione Global, mentre della gamma 90 non ci sono ancora dettagli. Quali saranno le prossime novità per la fascia media? Honor Magic Vs: il secondo pieghevole dell'azienda è stato presentano in patria lo scorso anno, ma arriverà anche in Europa nel corso del 2023!

vivo

vivo X90 e X90 Pro : ancora una volta parliamo di una serie lanciata in Cina e ora in arrivo in versione Global, probabilmente entro fine gennaio.

: ancora una volta parliamo di una serie lanciata in Cina e ora in arrivo in versione Global, probabilmente entro fine gennaio. vivo X Fold 2: tra le novità del 2023 troveremo anche il nuovo pieghevole della compagnia ed è impossibile non aspettarsi una belva di potenza con Snapdragon 8 Gen 2.

iQOO

iQOO 11: la gamma 11 è stata presentata in Cina ma il modello “standard” (con Snapdragon 8 Gen 2, niente paura) è arrivato il 10 gennaio in versione Global (in India). Chissà quali saranno gli altri modelli in versione internazionale: teniamo le dita incrociate anche se l'Europa è al momento esclusa dall'area di azione di iQOO.

Huawei

Huawei P60 : il prossimo top di gamma del colosso cinese dovrebbe avere un design inedito, secondo i leak. Comunque al momento è ancora tutto molto confuso e mancano conferme ufficiali.

: il prossimo top di gamma del colosso cinese dovrebbe avere un design inedito, secondo i leak. Comunque al momento è ancora tutto molto confuso e mancano conferme ufficiali. Huawei Mate 60 : quanto detto per P60 vale anche per il prossimo terminale della gamma Mate. Design e specifiche sono avvolte nel mistero, anche se presunte fonti interne fanno riferimento al Q1 2023 come periodo d'uscita per entrambi i dispositivi.

: quanto detto per P60 vale anche per il prossimo terminale della gamma Mate. Design e specifiche sono avvolte nel mistero, anche se presunte fonti interne fanno riferimento al Q1 2023 come periodo d'uscita per entrambi i dispositivi. Huawei Mate X3: del nuovo pieghevole di Huawei se n'è parlato per tutto il 2022 ma con niente di fatto. Il flagship dovrebbe avere uno stile collaudato, con un ampio schermo pieghevole verso l'interno. Per il chipset c'è ancora tanta confusione, con i leak più disparati (che oscillano tra soluzioni Qualcomm e Kirin, mentre le ultime indiscrezioni sulla produzione di chip proprietari non solo molto incoraggianti).

Red Magic

Red Magic 8 Pro: il top di gamma da gaming, il primo con Snapdroagon 8 Gen 2, è stato presentato in Cina a dicembre ma arriverà in Italia il 16 gennaio. L'attesa terminerà tra pochissimo!

Black Shark

Black Shark 6 e 6 Pro: la serie da gaming del brand partner di Xiaomi è ancora un mistero. Dei concept ufficiali hanno mostrato un sistema di raffreddamento inedito, con un attacco magnetico a cui collegare una ventola. Non sappiamo se questa caratteristica sarà presente o meno: al momento dalla compagnia asiatica tutto tace.

