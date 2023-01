Ecco perché fareste meglio ad aggiornare il vostro smartphone Samsung

Un gruppo di ricercatori di sicurezza informatica hanno scoperto una grave vulnerabilità del Galaxy Store che avrebbe compromesso la sicurezza dei dati personali degli utenti in possesso di uno smartphone Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come risolvere il problema.

Una vulnerabilità di Galaxy Store avrebbe compromesso la sicurezza degli smartphone Samsung

La vulnerabilità è stata scoperta e segnalata dal team di ricercatori della NCC Group, una società di sicurezza informatica, tra il mese di novembre e di dicembre dello scorso anno. Questa grave falla di Galaxy Store, avrebbe permesso ad un qualsiasi criminale informatico di installare delle app terze dallo store di Samsung sullo smartphone della vittima, ovviamente a sua insaputa.

Il criminale informatico avrebbe potuto installare una qualsiasi applicazione, dunque anche quelle dannose e che nascondono virus al proprio interno, per riuscire così a sottrarre dati e informazioni sensibili dell'utente coinvolto. La vulnerabilità in questione non riguarderebbe gli smartphone Samsung con Android 13, ma solo quelli con Android 12 e versioni del sistema operativo precedenti.

Ad ogni modo, Samsung ha riferito di aver risolto il problema con l'ultimo update, quello rilasciato lo scorso 1° gennaio (v. 4.5.49.8). Se siete in possesso di uno smartphone Samsung e non avete ancora aggiornato all'ultima versione disponibile, dunque, consigliamo vivamente di procedere con l'operazione. Per aggiornare il Galaxy Store, aprite l'app e cliccate sulla voce Aggiorna dalla notifica che vi verrà mostrata.

Se non riuscite a visualizzare alcuna notifica, aprite l'app e andate in Menu, poi su Impostazioni e cliccate sulla voce Informazioni. Premete il tasto di aggiornamento. Essendo stato rilasciato a inizio mese, è probabile che l'aggiornamento sia stato già installato.

