Honor rilascia MagicOS 7.1 in Italia: quali sono gli smartphone supportati

La nuova versione dell'interfaccia proprietaria di Honor è arrivata alle nostre latitudini con i modelli Magic 5 Pro e Magic Vs ed ora è pronta a fare capolino anche a bordo di altri dispositivi del brand. MagicOS 7.1 è attualmente in fase di rilascio per l'ex flagship Honor Magic 4 Pro e per l'occasione la divisione italiana ha confermato anche quali smartphone riceveranno l'aggiornamento all'ultima incarnazione di MagicOS.

Honor annuncia il rilascio di MagicOS 7.1: tutti i dettagli e gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento

MagicOS 7.1 introduce nuove funzionalità e miglioramenti ai dispositivi Honor supportati; la nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand è sempre basata su Android 13 ed offre una moltitudine di feature smart per aiutare gli utenti ad incrementare la loro produttività (e non solo).

Come anticipato anche in apertura, lo smartphone che sta ricevendo l'update è Honor Magic 4 Pro, ma seguiranno a breve anche altri dispositivi. Di seguito trovate l'elenco degli smartphone supportati, insieme ai dettagli rilasciati su quando riceveranno l'aggiornamento MagicOS 7.1.

in arrivo in tempi brevi – Honor 70 , 50 , 50 Lite , Magic 4 Lite , Magic 4 Lite 5G

, , , , in arrivo nel terzo trimestre del 2023 – Honor Magic 5 Lite 5G, X7, X8

Per quanto riguarda la prima carrellata di smartphone, il rilascio è atteso nel corso delle prossime settimane.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le