Il nuovo mouse wireless di Xiaomi è silenzioso e super economico

Xiaomi ha presentato il nuovo modello del celebre Wireless Mouse Silent Edition. Questa periferica per PC prende il nome di E318 e consente di ottenere la massima quiete quando si lavora al computer, evitando quello che può essere considerato un fastidioso rumore dei click. Il prezzo, come sempre, è il pezzo forte di questo nuovo prodotto Xiaomi: davvero molto economico.

Xiaomi Wireless Mouse Silent Edition E318: super silenzioso e adatto a tutte le tasche

Xiaomi Wireless Mouse Silent Edition E318 è un classico mouse senza fili con design ergonomico a saponetta, con doppio tasto e rotella centrale. Questo dispositivo supporta tre diverse modalità di connessione: Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 e wireless 2.4 GHz grazie al toggle ricevitore che può raggiungere una distanza massima di 15 metri.

Grazie alla sua finitura anti-sudore, il mouse è piacevole al tatto anche dopo tante ore di lavoro al PC. La particolarità, tuttavia, risiede proprio nella sua silenziosità: i click sono davvero morbidi e non creano fastidi a chi ama operare al PC in tranquillità e senza distrazioni.

Xiaomi Wireless Mouse Silent Edition E318 è disponibile in Cina al prezzo di circa 13€ (99 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni su una eventuale commercializzazione del prodotto sul mercato internazionale, ma l'eventuale approdo in Italia non è affatto escluso: nel nostro paese, infatti, è disponibile la versione precedente acquistabile anche tramite Amazon.

