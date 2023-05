iQOO TWS Air Pro ufficiali: i nuovi auricolari alzano il tiro, ma il prezzo resta basso

Dopo il primo capitolo – lanciato lo scorso ottobre – arriva un nuovo paio di auricolari true wireless del brand di vivo, iQOO TWS Air Pro (purtroppo solo in patria, almeno per ora): stavolta la compagnia cinese ha alzato il tiro (introducendo anche l'ANC), ma mantenendo un prezzo super accessibile.

iQOO TWS Air Pro: tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

Belle, leggere e comode da indossare, le nuove cuffiette iQOO TWS Air Pro hanno un peso di appena 4 grammi e offrono una vestibilità in-ear. Gli auricolari true wireless sono dotati di driver di grandi dimensioni (14,2 mm) ed una esclusiva equalizzazione iQOO Monster Sound, pensata con un occhio di riguardo al gaming (anche per quanto riguarda la modalità a bassa latenza da 42 ms).

L'autonomia è di circa 30 ore, considerando anche la custodia di ricarica. Presenti all'appello il Bluetooth 5.3, la tecnologia Dual Pairing (per collegare due dispositivi) e il supporto ai codec AAC e SBC. Infine i nuovi auricolari true wireless di iQOO offrono la cancellazione del rumore ANC.

Le cuffiette iQOO TWS Air Pro sono state lanciate in Cina insieme alla serie Neo 8 e iQOO Pad, ad un prezzo di circa 35€ al cambio attuale (269 CNY).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le