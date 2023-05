OPPO A98 5G senza segreti grazie ad un poster leak: tutti i dettagli

La compagnia cinese è pronta ad arricchire la sua Serie A con un nuovo smartphone, un dispositivo che si preannuncia parecchio allettante grazie ad una serie di caratteristiche di tutto rispetto (per la categoria). Andiamo a conoscere tutti i dettagli trapelati finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato di OPPO A98 5G.

Aggiornamento 04/05: dopo un bel po' di mesi dalle prime indiscrezioni ecco tante novità su design e specifiche di A98. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO A98: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range della serie A

Design e display

Apparso inizialmente nel database cinese dell'ente TENAA, il nuovo OPPO A98 5G è ora protagonista del leak definitivo grazie un poster. Questo ne svela in anticipo tutti i dettagli, tra design e specifiche.

Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera con flash LED, il tutto disposto in due anelli posteriori. Sul pannello frontale, invece, troviamo quello che potrebbe essere un display flat LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz ed un foro per la fotocamera selfie. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Le colorazioni disponibili saranno due (Dreamy Blue e Cool Black), con un corpo da 8,2 mm di spessore e 192 grammi di peso.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche del futuro OPPO A98 5G, sempre secondo il poster leak, sarebbero basate sullo Snapdragon 695 (6 nm, 2.2 GHz, GPU Adreno 619), coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite micro SD. La batteria, invece, dovrebbe avere una capienza di 5.000 mAh e il supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 67W.

Lato software è impossibile non aspettarsi Android 13, ovviamente sotto forma di ColorOS 13, l'interfaccia proprietaria della compagnia cinese.

Inizialmente si vociferava di una fotocamera da 108 MP; tuttavia le ultime indiscrezioni riportano la presenta di un triplo modulo da 64 + 2 + 2 MP con un obiettivo micro (40X); frontalmente, all'interno del punch hole centrale, ci sarebbe un sensore da 32 MP per i selfie.

Per amor di completezza segnaliamo che Evan Blass ha parlato di OPPO A98 come del rebrand Global di OPPO A1 Pro. Tuttavia ci sono delle differenze notevoli (almeno per il momento): il secondo, infatti, è dotato di uno schermo con bordi curvi, una fotocamera da 108 MP, un lettore d'impronte sotto il display, una batteria minore ed una selfie camera da 16 MP.

OPPO A98 5G – Prezzo e uscita

Al momento non si hanno notizie riguardanti il prezzo o la data di uscita di OPPO A98 5G; nonostante ciò, le certificazioni ricevute e gli ultimi leak lasciano intendere che il lancio non sia poi così lontano. Ovviamente è impossibile non aspettarsi il debutto Global; inoltre il precedente A78 5G è arrivato anche in Italia, quindi è lecito ipotizzare che anche al prossimo A98 5G toccherà la medesima sorte.

