vivo Y16 4G: tante funzionalità anche per i gamer, ma ad un prezzo più accessibile

vivo potrebbe molto presto ampliare la sua famiglia di smartphone della serie Y con un nuovo mid-range. Una proposta 4G con la quale il produttore intende soddisfare le esigenze di un pubblico alla ricerca di funzionalità e tecnologie equilibrate, non troppo sofisticate, all'interno di un dispositivo dal design moderno e dal prezzo accessibile. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le informazioni tra rumors e dettagli trapelati sul Web di vivo Y16 4G, in attesa del lancio ufficiale. Ecco tutto quello che sappiamo finora!

vivo Y16 4G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Stando a quanto emerso Online e osservando alcune immagini dal vivo di Y16, questo smartphone sembra presentare un aspetto molto simile a quello di vivo Y35 4G lanciato qualche giorno fa, fatta eccezione per l'isola fotografica che non è di colore nero ma riprende la tonalità della scocca. Per il resto, il modulo sembra riprendere lo stesso layout rettangolare e ospita due grandi obiettivi al suo interno.

Lo smartphone potrebbe essere disponibile in due colorazioni, oro e nero, con una trama piuttosto particolare perfezionata con una finitura lucida, e sembra anche avere un grado di protezione IP53 che ne attesta la resistenza agli schizzi d'acqua e alla polvere. Frontalmente, vivo Y16 sembra presentare un display LCD IPS da 6.51″ con notch a goccia per la selfie camera e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Specifiche tecniche

Si dice che vivo Y16 possa essere alimentato da un processore MediaTek Helio G35, supportato da 4 GB di RAM (si parla anche di 2 GB di RAM estesa per godere di prestazioni migliorate) e che offra fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone potrebbe presentare una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP (apertura f/2.2) accompagnato da un obiettivo Macro da 2 MP (apertura f/2.4), mentre frontalmente potremmo trovare una selfie camera da 5 MP. vivo Y16 dovrebbe debuttare con FunTouch OS 12 basato sull'ultima versione di Android e offrire modalità specifiche che garantirebbero una migliore esperienza di gioco e prestazioni ottimizzate, come la modalità Multi Turbo 2.2 e la Ultra Game Mode. A tal proposito, si dice che lo smartphone possa includere un nuovo sistema di raffreddamento a 4 strati.

Tra le altre caratteristiche potremmo poi trovare una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W, supporto dual-SIM, uno slot per schede microSD, lettore di impronte digitali montato lateralmente, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

vivo Y16 – disponibilità e prezzo

Purtroppo, al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità e il prezzo di vivo Y16. Il fatto che siano trapelati così tante dettagli, incluse alcune immagini dal vivo, lasciano però intendere che il lancio del nuovo medio-gamma non sia poi così lontano. Inoltre, stando alle indiscrezioni, il dispositivo potrebbe debuttare in India e in altri mercati.

