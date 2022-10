HUAWEI Hi Nova 10 in arrivo: ora c’è la data di lancio ufficiale

Dopo il lancio di Nova 10 e 10 Pro avvenuto ad inizio anno, Huawei si sta preparando ad alzare il sipario su una nuova serie di mid-range. Parliamo di HUAWEI Hi Nova 10, una versione aggiornata dei modelli sopra citati e che vede dalla sua parte il supporto alle Reti 5G. Il colosso cinese ne ha annunciato la data di lancio: scopriamola insieme.

Huawei annuncia la data di lancio di Hi Nova 10

Huawei lancerà presto una nuova serie di smartphone 5G. Questa prende il nome di HUAWEI Hi Nova 10, comprenderà due diversi modelli (quello base e una variante Pro) e, a quanto pare, verrà proposta come alternativa agli smartphone della serie Nova 10 lanciati ad inizio anno, ma con supporto alle Reti di quinta generazione.

Ora, abbiamo una data di lancio di HUAWEI Hi Nova 10 e Hi Nova 10 Pro: a comunicarla è stato lo stesso produttore cinese con una immagine teaser pubblicata sui social. Ebbene, l'evento di lancio è fissato al prossimo 20 ottobre 2022, ma la messa in commercio potrebbe avvenire solo intorno il 29 ottobre.

Per quanto riguarda le caratteristiche, non è ancora chiaro se dovremmo aspettarci specifiche simili a quelle delle controparti 4G. Stando ai rumors, mente HUAWEI Hi Nova 10 Pro supporterebbe una ricarica rapida da 100 W, il modello base si fermerebbe ai 66 W. Non abbiamo, al momento, altri dettagli sulle caratteristiche dei nuovi smartphone, ma non dovremo attendere a lungo per saperne di più.

