Brand Day UGreen su AliExpress: fino al 55% di sconto su caricatori, hub e cavi

Sono iniziati questa mattina i saldi tech legati al Brand Day di UGreen su AliExpress. Grazie a questa nuova iniziativa del colosso cinese è possibile risparmiare su tantissimi prodotti di tecnologia ma solo per un tempo limitato: affrettatevi!

Sconti fino al 55% su tantissimi prodotti tech grazie al Brand Day UGreen su AliExpress

Fino alle ore 09:00 del 20 ottobre 2022 è possibile risparmiare fino al 55% su tantissimi prodotti a firma UGreen, produttore noto soprattutto per le sue soluzioni di ricarica e la cavetteria eccellente.

Con i coupon dedicati, inoltre, è possibile ottenere un maggior risparmio in base alla spesa effettuata. Arrivando ad avere un ordine di 40 dollari, per esempio, se altri 5 con un coupon dedicato. Ecco tutti i codici sconto dedicati al brand day UGreen:

1$ di sconto su 15$ di spesa Coupon – BRANDDAY1

3$ di sconto su 30$ di spesa Coupon – BRANDDAY4

3$ di sconto su 30$ di spesa Coupon – UG3

5$ di sconto su 40$ di spesa Coupon – UG5



I prodotti in sconto sono davvero tantissimi, troviamo per esempio: il caricatore GaN da 30W, 65W e 100W, l'hub USB-C con supporto al video 4K e 60 Hz, oltre a mouse e tastiera wireless per l'esigenze d'ufficio di tutti i giorni. Per tutti gli accessori in sconto, in basso trovate il link alla pagina della promozione!

