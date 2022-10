Il prezzo di iPad Mini 2021 aumenta di 100€ (senza alcun motivo)

A distanza di una manciata di giorni dal lancio dei nuovi tablet di Cupertino, questi continuano ad essere sulla bocca di tutti, sia per le varie novità che per qualche intoppo che non convince. Ora i riflettori si spostano su iPad Mini 2021, modello ultra-compatto dello scorso anno, protagonista di un aumento di prezzo improvviso in vari paesi del mondo, Italia compresa!

iPad Mini 2021, aumenta il prezzo in Italia e in Europa

Come anticipato anche in apertura, Apple ha misteriosamente aumentato il prezzo di listino di iPad Mini 2021: il tablet compatto offre un display da 8.3″ ed un chip A15 Bionic e rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un terminale potente ma dalle dimensioni contenute. Il dispositivo è stato lanciato in Italia in versione Wi-Fi ed LTE a partire da 559€ ma in queste ore è arrivata la doccia gelata.

Quasi a sorpresa, nello store di Apple si è notato un aumento del prezzo di listino di iPad Mini 2021. I rincari hanno colpito vari paesi nel mondo, Italia compresa: tra questi troviamo anche Canada, Australia, Francia, Germania ed India. Negli USA i prezzi sono rimasti invariati. Tornando al nostro paese i rincari sono i seguenti:

64 GB / Wi- Fi – da 559€ a 659€

256 GB / Wi-Fi – da 729€ a 859€

64 GB / Wi- Fi + LTE – da 729€ a 859€

256 GB / Wi-Fi + LTE – da 899€ a 1.059€

Al momento non c'è stata alcuna comunicazione da parte di Apple ma è chiara l'intenzione di far focalizzare gli utenti sul nuovo modello di iPad 2022. Comunque, nel momento in cui scriviamo, i tablet vengono ancora proposti a prezzi umani su Amazon.

Tutto sui nuovi iPad 2022

Nei giorni scorsi Apple ha lanciato sul mercato il nuovo iPad 2022 di decima generazione ed i modelli Pro 2022. Grande soddisfazione per il modello base, finalmente dotato di USB-C (anche se il supporto alla Pencil di prima generazione, con Lightning, ha fatto storcere il naso ad alcuni). Intanto Logitech si è subito rimboccata le maniche lanciando una nuova versione della celebre Crayon, compatibile con i nuovi modelli (e dotata di ricarica via Type-C).

