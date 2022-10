Logitech aggiorna la penna Crayon: adesso è compatibile con i nuovi iPad

Logitech ha prontamente aggiornato la penna Crayon per renderla compatibile con i nuovi iPad di decima generazione, annunciati proprio nelle scorse ore. La soluzione di Logitech permette quindi di non utilizzare alcun adattatore per sfruttare la penna con i nuovi tablet Apple.

La nuova Logitech Crayon è compatibile con iPad di decima generazione

Logitech prova a porre rimedio al problema della Apple Pencil con connettore Lightning per i nuovi iPad di decima generazione, portando immediatamente sul mercato una versione aggiornata di Crayon, con supporto alla ricarica tramite USB-C.

Questo nuovo aggiornamento hardware non differisce particolarmente dalla precedente versione, mantenendo invariate tutte le funzioni che la contraddistinguono. Sarà quindi possibile collegarla all'iPad del 2022 in un attimo per iniziare a scrivere e disegnare con naturalezza.

Grazie al suo design appiattito ma comodo da tenere in mano, questa penna eviterà di rotolare sulla scrivania, rimanendo comunque illesa dopo eventuali cadute da 1,22 metri. Il dispositivo è compatibile con tutti gli iPad Pro, iPad Air dalla quarta generazione, Mini dalla sesta e iPad dalla decima generazione.

La nuova Logitech Crayon è disponibile anche in Italia tramite l'Apple Store, ad un prezzo consigliato di 79,95€.

