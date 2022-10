Google TV si aggiorna e introduce nuove funzionalità per i bambini

Se anche voi siete in possesso di un dongle con Google TV, preparatevi a ricevere un grande aggiornamento che – tra le altre cose – migliorerà l'esperienza dei più piccoli con nuove funzionalità per i profili Kids.

Ecco le novità di Google TV per i profili Kids

Sono tre le novità che Big G sta per introdurre con un nuovo aggiornamento di Google TV, tutte pensate per migliorare l'esperienza dei bambini e fare in modo che anche i genitori possano sentirsi più sicuri sui contenuti fruiti dai figli.

Anzitutto, l'aggiornamento introduce una nuova lista di controllo speciale gestita dai genitori, all'interno della quale verranno raccolti tutti i contenuti che gli adulti vogliono che i figli guardino. Per aggiungere un film o un programma alla lista, basterà selezionarlo e poi cliccare sulla voce “Lista di controllo”.

In secondo luogo, Google TV inizierà a mostrare contenuti consigliati anche ai bambini. I suggerimenti appariranno direttamente nella schermata principale del profilo Kids e si basano sui contenuti già visti e sulle valutazioni. C'è anche un nuovo pulsante “nascondi” che permette di nascondere un particolare titolo dalla lista dei film o dei programmi TV popolari.

Infine, Google TV permetterà ai bambini di accedere all'app YouTube per guardare video divertenti o educativi ed offrirà ai genitori la possibilità di controllarne le attività, magari bloccando canali che non sono considerati adatti per i più piccoli.

