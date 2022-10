Realme si arrende: il camera phone non si farà, ecco perché

Qualcuno forse si ricorderà che a inizio 2021, in occasione del MWC, Realme parlava di come avrebbe cambiato i piani per i suoi top di gamma. Come tante altre aziende fanno, l'intenzione palesata pubblicamente era quella di stratificare la fascia alta con la cosiddetta Dual-flagship Strategy, atta a creare una doppia linea di smartphone di punta: una dedita alle prestazioni e una alla fotocamera. Nel primo caso, abbiamo avuto esponenti di alto livello come Realme GT 2 Pro e il suo Snapdragon 8 Gen 1 o GT Neo 3 e la sua ricarica a 150W.

Realme cancella i piani per il lancio del suo primo camera phone

Ma se si parla di camera phone, Realme è ancora un gradino sotto le grandi compagnie del settore mobile, compresa la stessa casa madre OPPO o la “parente” vivo, i cui top di gamma sono spesso infarciti di specifiche che puntano a offrire una qualità fotografica da primo della classe. E per quanto modelli come Realme GT 2 Pro e Realme 9 Pro+ ci provino, fra sensori Sony e stabilizzazioni ottiche, non sono ancora alla pari dei migliori della classe.

Sempre nel 2021, però, si era iniziato a parlare di un possibile camera phone targato Realme, inizialmente indicato come variante della serie GT. Dello smartphone sono addirittura spuntate delle immagini ufficiose, confermate persino dalla stessa azienda ma che a oggi non hanno ancora trovato alcuna concretizzazione. E adesso sappiamo il perché: Realme ha deciso di cancellare ufficialmente il progetto, come affermato dallo stesso vice presidente Chase Xu sul social cinese Weibo. Alla domanda di un utente, ha risposto che il motivo di tale cancellazione deriva dall'eccessiva conferenza.

Di tutte le aziende nate negli ultimi anni, Realme si è dimostrata una delle più promettenti, riuscendo a raggiungere quota 100 milioni di vendite in un lasso di tempo mai visto prima. Nonostante l'ascesa all'olimpo dei migliori in così poco tempo, però, la crisi degli smartphone sta colpendo anche Realme, al punto da aver spinto l'azienda a ridimensionare i propri obiettivi. E in un mercato in cui le uniche aziende che stanno crescendo nella fascia alta sono Apple e Samsung, per una realtà come Realme presentare un camera phone potrebbe diventare un rischio troppo grande.

