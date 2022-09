Samsung E6: il display dei futuri top di gamma sarà incredibile

Ci accingiamo a conoscere i top di gamma di prossima generazione e le loro novità, fra cui l'introduzione del nuovo schermo denominato Samsung E6. Se si prende in considerazione lo scorso 2021, Samsung Display ha fornito praticamente la metà degli schermi sugli smartphone in tutto il mondo. È quindi importante scoprire quali siano le sue nuove tecnologie, visto che saranno quelle che guideranno la fruizione dei contenuti multimediali sugli smartphone di tutti i produttori in circolazione; non soltanto Samsung ma anche Apple, Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus, vivo e così via.

Samsung E6: ecco cosa sappiamo sullo schermo top di gamma di prossima generazione

Secondo quanto trapelato finora, la tecnologia Samsung E6 avrà come protagonista un pannello con profondità cromatica a 12-bit; ciò significa passare da 1,07 miliardi di colori del 10-bit a 68,7 miliardi di colori, implementazione utile specialmente per i contenuti HDR, HDR10+ e Dolby Vision. L'altra novità principale sarebbe l'inserimento di un nuovo substrato per l'emissione di luce, con modulazione PWM Dimming a 1.440 Hz e riduzione delle luci blu per affaticare meno l'occhio.

L'altra novità dovrebbe chiamarsi LTPO 3.0, l'evoluzione dell'attuale tecnologia utilizzata dai top di gamma più pregiati. In virtù di schermi ad alto refresh rate, gli schermi LTPO permettono di abbassare i consumi e regolare dinamicamente la frequenza del display; con la versione 3.0, i consumi dovrebbero essere ulteriormente abbattuti.

Samsung Displays next generation E6 Amoled displays will incorporate 1440 Hz High Frequency PWM dimming.

It will reduce flicker at lower brightness. — Nithin (@_the_tech_guy) September 14, 2022

Quali saranno i primi smartphone con Samsung E6

Di tutti gli smartphone all'orizzonte, fra i primi troveremo ovviamente quelli della serie Samsung Galaxy S23 e Xiaomi 13, il cui lancio è previsto per fine 2022. A questi dovrebbero poi aggiungersi anche modelli come la serie OPPO Find X6, OnePlus 11 e vivo X90.

