Xiaomi presenta il suo robottino modulare: un compagno di giochi tech!

Nel corso dei mesi passati la casa di Lei Jun ha presentato varie soluzioni robotiche; inoltre l'azienda è parecchio avvezza a giochi e gadget per i più piccoli. Perché non unire le due cose e realizzare un simpatico compagno di giochi tech? Ecco il robottino modulare Xiaomi Mijia Modular Robot, un dispositivo educativo e ricco di buoni propositi, ma venduto in patria ad un prezzo non proprio avvincente.

Xiaomi Mijia Modular Robot: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo robottino

La compagnia cinese ha presentato al mondo CyberDog e CyberOne, ma questa volta ha deciso di pensare ai più piccoli. Xiaomi Mijia Modular Robot, come il nome lascia intendere, è un robottino smart dal corpo modulare. Ciò vuol dire che il piccolo androide potrà essere “modellato” e cambiare forma in base ai gusti dell'utente.

Si tratta di un gioco tech, anche se particolarmente avanzato. Il corpo è composto da vari moduli e possono essere assemblati a piacere per dare la forma di un cane (ad esempio).

L'interfaccia di programmazione è realizzata in modo grafico, semplice ed intuitivo ed è possibile impartire vari comandi. Si tratta anche di “azioni complesse” come dare la zampa, danzare e così via.

Il dispositivo è dotato di un cervello smart, il quale integra moduli dedicati al riconoscimenti visivo, a quello dei gesti e dei movimenti e alla percezione del tocco.

Il prezzo di Xiaomi Mijia Modular Robot non è dei più accessibili (parliamo pur sempre di un gioco) dato che viene proposto a circa 520€ al cambio attuale, ossia 3.599 yuan. Il robottino è stato presentato durante l'evento Xiaomi di settembre insieme a CIVI 2, Lipstick Power Bank, delle nuove TWS ed un cuociriso dal look tutto nuovo.

