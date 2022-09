Le nuove cuffie Bluetooth Xiaomi incontrano musica e ANC ad alto livello

L'evento Xiaomi CIVI 2 ha avuto sostanzialmente un diktat: qualità e lifestyle. Questo è stato integrato nello smartphone, ma anche nei suoi accessori. E se il power bank vi è sembrato stiloso, le nuove Xiaomi Bluetooth Noise Cancelling Headset Necklace, cuffie con ANC ma con dettagli da modello cablato, vi sembreranno un risultato fine e di ottima fattura tecnica, ad un prezzo molto competitivo.

Xiaomi Noise Cancelling Headset Necklace: tutto sulle nuove cuffie Bluetooth ANC

Come anticipato in apertura, una delle prerogative delle Necklace è lo stile che il loro design porta. Parliamo di cuffie Bluetooth, quindi non wireless, che si compongono dei fili degli auricolari che vanno ad intrecciarsi in un controller da portare al collo ed è lì che sta tutta la qualità.

Infatti, essendo di conformazione in-ear, sono dotate anche di cancellazione del rumore e non una qualunque. Infatti, abbiamo un sistema a 6 microfoni che porta una riduzione fino a 43 dB, arrivando a frequenze da 3.000 Hz. Ma non è solo ANC. Infatti, abbiamo anche un impianto audio Hi-Fi con codec LHDC 4.0, quello delle cuffie TWS top gamma del brand, con tuning professionale HRTF. Il tutto coadiuvato fisicamente da driver dinamici da 13.4 mm. Insomma, per chi ascolta è sicuramente un plus non da poco.

Ma quanto costano queste cuffie? Le Xiaomi Bluetooth Noise Cancelling Headset Necklace arrivano nel mercato cinese e lo fanno con un prezzo decisamente appetibile: si parla infatti di circa 63€ (429 yuan), che per quanto offrono sono più che giusti e la speranza è che Xiaomi faccia il passo di portarli in Europa, ma anche di trovarli magari negli store di importazione più noti.

