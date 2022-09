Roomba Combo j7+ è il nuovo robot 2-in-1 che pulisce e lava senza bagnare i tappeti

iRobot ha presentato il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 più avanzato di sempre. Parliamo di Roomba Combo j7+, un potente dispositivo dotato di panno per lavaggio retraibile che riconosce e non bagna i tappeti.

Roomba Combo j7+ riconosce ostacoli e tappeti per una pulizia ancora più efficace

Roomba Combo j7+ è il nuovo avanzatissimo robot 2-in-1 che può aspirare la polvere e lavare in una sola passata. Il dispositivo è, infatti, dotato di un innovativo panno per lavaggio in microfibra retraibile che si solleva verso la parte superiore del robot quando entra in contatto con tappeti, evitando di bagnarli.

Grazie alla tecnologia di navigazione PrecisionVision, il robot riesce a riconoscere una moltitudine di oggetti comuni e pulire aree specifiche (come intorno alla lettiera del gatto) ed evitare ostacoli sul pavimento come giocattoli, scarpe, cavi e così via. Roomba Combo j7+ può anche essere controllato tramite comandi vocali (a tal proposito, il dispositivo può comprendere circa seicento comandi, più di qualsiasi altro robot 2-in-1).

Roomba Comboj7+ è anche disponibile in una versione con base di ricarica Clean Base con sistema di svuotamento automatico della polvere, grazie alla quale il robot aspirapolvere può svuotare automaticamente fino a 2 mesi di polvere e sporco raccolti quotidianamente.

Questo sporco viene poi trattenuto in un sacchetto che, una volta riempito e al momento della sostituzione, si sigilla automaticamente evitando di disperdere la polvere nell’ambiente. Il robot arriva, poi, con il nuovo sistema operativo iRobot OS 5.0 e un nuovo set di funzionalità. La funzione di Clean Zone, ad esempio, permette di stabilire una zona specifica di pulizia, mentre il supporto Amazon Alexa e Google Assistant offre un controllo hands-free tramite assistente vocale.

Roomba Combo j7+ sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 4 ottobre al prezzo di 999€ nella versione con Clean Base.

