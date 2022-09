Il parka riscaldante Xiaomi 90 FUN in offerta ti tiene pronto per l’inverno

Con l'addentrarsi dell'autunno, in tanti iniziano a prepararsi all'inverno acquistando giacche, cappotti e giubbotti al fine di non farsi trovare sprovvisti di indumenti caldi. Ma se questa operazione può essere smart, diventa ancora più conveniente, come nel caso dello Xiaomi 90 FUN Smart Heated Parka, con funzione dunque riscaldante, che potete acquistare in offerta con codice sconto su Geekbuying e comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi 90 FUN Smart Heated Parka: come risparmiare sul parka riscaldante in offerta

Come è fatto, dunque il nuovo modello della linea NINETYGO? Si tratta di una giacca più lunga, dunque quindi un parka, realizzato in piuma d'oca e materiali idrorepellenti con certificazione IPX4, comprendente collo imbottito, maniche regolabili e cappuccio. Il parka 90 FUN ha un'apertura in zip YKK, quindi di buona qualità.

Passando alla parte riscaldante, abbiamo un sistema costituito da una piastra realizzata in nanotubi di carbonio, che grazie ad un tasto funzione dedicato, permette di riscaldare l'indumento fino ad una temperatura di 53 °C in 4 step. Ma come avviene il riscaldamento? Il parka dev'essere alimentato con power bank, che viene collegato all'attacco USB presente nella tasca. Questo permette un'azione riscaldante in circa 8 secondi.

Per poter acquistare il nuovo parka riscaldante Xiaomi 90 FUN Smart Heated, potete rifarvi all'offerta proposta da Geekbuying con codice sconto, che ve lo porta ad un prezzo davvero competitivo e ve lo porta a casa con comoda spedizione dai magazzini dello store situati in Europa, per una maggiore convenienza. Trovate il box con link e Coupon da applicare qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

