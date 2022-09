vivo X90 e iQOO 11: fotocamera al top con un chip speciale

Ogni nuova generazione di top di gamma, come nel caso di vivo X90 e iQOO 11, vediamo introdotte nuove tecnologie: oltre al chipset e al display, l'attenzione è sempre tanta per la fotocamera. Ogni volta che deve uscire un flagship, ci si chiede cosa ci sarà di nuovo nel suo comparto fotografico. E quando si parla di vivo, da un po' di tempo a questa parte la compagnia asiatica ha deciso di creare un ISP proprietario che punta ad alzare l'asticella in ambito multimediale.

vivo V2: l'ISP next-gen sarà a bordo della fotocamera di vivo X90 e iQOO 11

Secondo le ultime voci di corridoio, la serie vivo X90 e iQOO 11 dovrebbero accogliere l'inedito vivo V2, la nuova evoluzione del chip proprietario che vivo utilizza al posto dell'ISP Qualcomm o MediaTek. Per chi non lo sapesse, l'ISP consiste in un processore dedicato a gestire il flusso multimediale; averne uno dedicato significa avere un chip cucito su misura affinché tiri fuori il meglio da foto e video.

Vivo V1+

Tuttavia, le indiscrezioni sono ancora scarne e non ci fanno sapere cosa cambierà per la fotocamera di vivo X90 e iQOO 11 con questo vivo V2. Ricordiamo che l'attuale vivo V1+ è un chip a 4 nm e porta con sé diverse feature per migliorare gli scatti; vivo non è l'unica ad aver creato un chip del genere, come dimostrato da OPPO col MariSilicon X e da Xiaomi col Surge C2. Si vocifera, però, che la crisi dei semiconduttori colpisca di nuovo e stia quindi posticipando i programmi di lancio. Non a caso, vivo X80 Pro+ è stato cancellato e al suo posto avremo un vivo X90 Pro+ che ambirebbe a diventare uno dei migliori camera phone in circolazione.

