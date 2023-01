Samsung da record: nuovo display a 2000 nits, sarà su S23?

Dopo aver scoperto la nuova SmartThings Station, al CES 2013 di Las Vegas Samsung ha stupito il pubblico e la platea globale, questa volta con la sua divisione Display, presentando il primo schermo in grado di raggiungere e superare i 2.000 nits. Si tratta dello schermo più avanzato mai prodotto da Samsung per il mondo degli smartphone, e il pensiero va subito alla prossima serie Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 potrebbe essere il primo con questo incredibile schermo a 2.000 nits

Lo schermo OLED mostrato da Samsung Display alla fiera californiana è il primo dotato di certificazione UDR 2000 da parte dell'ente indipendente Underwriter Laboratories. Allo stato attuale, il più luminoso del suo catalogo mobile è Samsung Galaxy S23 Ultra, il cui schermo può spingersi fino a un picco di 1.750 nits, ma si è generata una piccola controversia nella conversazione online. Questo perché iPhone 14 Pro e il suo schermo XDR, sempre prodotto da Samsung, va oltre i 2.000 nits in modalità HDR, pertanto Samsung è già in grado di produrre schermi così tanto luminosi.

La vera novità potrebbe essere indicata dalla sigla UDR, non ancora specificata ma che potrebbe stare per Ultra Dynamic Range, il che indicherebbe un HDR ancora più spinto. In conclusione, è possibile che Samsung Galaxy S23 Ultra possa avere lo stesso livello di luminosità massima degli ultimi melafonini ma con un vantaggio in termini di gamma dinamica, realismo e ricchezza dei colori.

