TP-Link annuncia nuovi prodotti per la smart home e tante soluzioni WiFi 7 (anche per il gaming)

In occasione della Consumer Electronics Show di Las Vegas, TP-Link ha presentato le nuove soluzioni di rete WiFi 7 e le più recenti novità dedicate alla smart home. Diamo un'occhiata insieme a tutte le novità!

Tutte le novità TP-Link presentate al CES 2023

Le novità TP-Link per la smart home

Iniziamo parlando dei nuovi prodotti TP-Link per la casa intelligente, partendo proprio da Tapo H900, un hub nato per la gestione dei dispositivi smart home basati su standard WiFi, subG, Bluetooth, Matter, Thread e altri protocolli. Questo hub può anche essere utilizzato anche come cornice elettronica con funzioni di sveglia, calendario, annotazioni e per l’intrattenimento.

Tapo C325WB è invece la nuova videocamera di sorveglianza impermeabile per l’outdoor. Si caratterizza per le numerose funzioni avanzate e per un obiettivo in grado di catturare immagini più nitide anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa. Altra videocamera per l’outdoor è Tapo C425 2K. Questa può lavorare in abbinamento al pannello solare A200 per un funzionamento non-stop.

Abbiamo poi Tapo D660, il video-citofono smart dotato di dual-facing camera che offre anche funzioni di sorveglianza; Tapo smart video door lock, un dispositivo 3-in-1 che funziona come serratura, citofono e videocamera di sicurezza per esterni; le prese elettriche smart Tapo P125M e Kasa KP125M che offrono il monitoraggio in tempo reale dei consumi; e i sensori Tapo T300, per il rilevamento di perdite di acqua, e Tapo T315, per il monitoraggio di temperatura e umidità.

TP-Link per le reti Whole Home Mesh

Per quanto riguarda le soluzioni Whole Home Mesh, TP-Link ha presentato Deco BE95, il più veloce sistema mesh quad-band WiFi 7, in grado di raggiungere velocità combinate di 33 Gbps, grazie al supporto della banda 6 GHz e della modulazione 4K-QAM. C'è poi Deco BE65-5G, che combina le due tecnologie 5G e WiFi 7. La sezione radio tri-band consente performance fino a 11 Gbps mentre quella 5G fino a 3,4 Gbps. E poi modelli tri-band WiFi 7 Deco BE65 e Deco BE85 per velocità massime di connessione di 11 Gbps e 22 Gbps.

Nuovi router TP-Link WiFi 7

Il produttore ha anche svelato quattro nuovi router della gamma Archer con supporto per il WiFi 7. Abbiamo, Archer BE900, che sfrutta la presenza di ben 12 antenne integrate per raggiungere velocità fino a 24 Gbps. Gli altri router al debutto sono Archer BE800, Archer BE805 e Archer BE550.

TP-Link ha presentato anche delle soluzioni pensate per i gamers, come il router tri-band Archer GE800, che supporta velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps e fornisce prestazioni di alto livello per le più intense sessioni di gioco online.

Nella gamma di range extender tri-band WiFi 7 compatibili con tecnologia EasyMesh, fanno invece il proprio debutto RE800BE e RE550BE. Il primo consente di raggiungere velocità fino a 19 Gbps ed è dotato di una porta dati 10G e due porte gigabit. Il secondo offre prestazioni fino a 9214 Mbps, una porta 2.5G e due porte Gigabit.

Le soluzioni TP-Link per il mondo Enterprise e ISP

Le ultime novità presentate da TP-Link al Consumer Electronics Show di Las Vegas comprendono dei nuovi prodotti Omada e Aginet con tecnologia WiFi 7 specifiche per il mondo SMB, Enterprise e ISP. Abbiamo Omada EAP780, con tecnologia tri-band e WiFi 7 per velocità fino a 22 Gbps e di due porte10G PoE++, l’access point ideale per l’uso negli ambienti di rete più affollati.

Omada EAP770 è, invece, un access point in grado di offrire fino a 11 Gbps di velocità, bassa latenza e zero interferenze di segnale, rappresentando così la soluzione ideale in qualsiasi scenario d’uso. Pensate invece per il mercato degli Internet Service Provider, le soluzioni del brand di TP-Link Aginet WiFi 7 vedono al debutto il nuovo router XGS-PON XGB830v, con supporto a velocità WiFi fino a 22 Gbps, oltre che del router BE22000 EB810v e del sistema mesh BE22000 HB810.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il