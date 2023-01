TCL: tutte le novità dal CES 2023

Il CES 2023 sta vedendo tra i grandi protagonisti anche TCL, che ha presentato un portfolio tutto nuovo di prodotti smart come gli smartphone della Serie 40, la pioneristica tecnologia NXTPAPER, un nuovo tablet e gli occhiali smart di nuova generazione. Scoprite insieme a noi tutte le novità presentate a Los Angeles!

Smartphone, Tablet e occhiali smart: tutte le novità TCL presentate al CES 2023

Sul palco del CES 2023, TCL ha presentato la nuova tecnologia NXTPAPER per rende gli schermi ancora più vividi e cristallini. Questa innovazione sarà presente sui nuovi smartphone della serie 40, che comprende i modelli TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408.

La serie TCL 40 offre anche una batteria di lunga durata e fotocamera da 50MP con AI, in modo che gli utenti possano godere di un intrattenimento senza limiti per tutto il giorno.

Per quanto riguarda la connettività 5G, lo smartphone di punta è senz’altro TCL 40 R 5G, dotato di un processore 5G a 7 nm ad alte prestazioni per mantenere la connessione ovunque ci si trovi.

TCL 408, invece, è lo smartphone perfetto per chi ama la fotografia: la sua ipercamera 2-in-1 combina la fotocamera principale da 50MP e un obiettivo macro potenziato per catturare immagini ad alta risoluzione.

TCL TAB 8 LE è il tablet ultracompatto perfetto per rimanere connessi sia a casa che in viaggio. Con un design portatile e leggero come una piuma, il tablet è dotato di display HD da 8 pollici, un processore quad-core, connettività LTE e una batteria da 4080 mAh che dura tutto il giorno.

I doppi altoparlanti stereo offrono un suono coinvolgente, mentre la memoria interna da 32 GB è sufficiente per le applicazioni preferite e supporta anche l'archiviazione su scheda microSD espandibile fino a 512 GB.

RayNeo X2, invece, sono gli occhiali smart di nuova generazione di TCL per la realtà aumentata. Questo dispositivo offre diverse funzioni come la navigazione intelligente, la traduzione automatica, la fotografia, le riprese e la riproduzione di musica, il tutto racchiuso in un classico design di occhiali.

Alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon XR2, gli occhiali TCL RayNeo X2 sono dotati di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) e interazione con riconoscimento dei gesti.

Disponibilità e prezzi

TCL 40 R 5G è già disponibile in Italia sugli operatori WIND3 e TIM al prezzo suggerito di € 239,90.

TCL 40 SE sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre 2023.

TCL 408 sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre 2023.

TCL MOVEAUDIO Air sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre 2023 al prezzo suggerito di € 49,90.

TCL NXTPAPER 12 Pro è già disponibile in alcuni mercati selezionati.

TCL BOOK X12 Go sarà disponibile nel corso dell'anno in alcuni mercati selezionati.

TCL TAB 8 LE sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da questo mese.

TCL RayNeo X2 saranno disponibili per la comunità di sviluppatori in regioni selezionate entro la fine del primo trimestre 2023 e successivamente saranno lanciati in alcuni mercati selezionati.

TCL NXTWEAR S saranno disponibili in alcuni mercati selezionati in Europa nel primo trimestre del 2023.

