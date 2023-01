Samsung semplifica la domotica con la nuova SmartThings Station

Non solo televisori e computer: al CES 2013 di Las Vegas si parla anche di domotica, con la presentazione della Samsung SmartThings Station. Da quando è stato ufficializzato Matter, tutti i produttori coinvolti nel campo dell'Internet of Things hanno iniziato a lanciare nuovi dispositivi compatibili con il nuovo standard domotico. Non fa differenza la “stazione” di Samsung, che dimostra una certa flessibilità nel fungere anche da caricatore wireless.

Samsung SmartThings Station è il nuovo hub per la domotica, ed è anche un caricatore wireless

L'obiettivo della Samsung SmartThings Station è quello di rendere sempre più semplice la configurazione e la fruizione della propria casa domotica. Grazie anche e soprattutto alla compatibilità con lo standard Matter, l'hub domestico di Samsung permette ai suoi possessori di configurare e attivare in maniera più pratica tutti i dispositivi intelligenti che popolano la propria abitazione.

Il tasto fisico presente sull'hub fa sì che l'utente non debba necessariamente ricorrere allo smartphone o all'assistente vocale per attivare una scena. Il cosiddetto pulsante Smart permette di attivare fino a tre Routine tramite una semplice pressione, una doppia pressione o una pressione prolungata: in questo modo, l'utente può attivare o disattivare più dispositivi contemporaneamente, che si tratti di lampadine, prese della corrente, termostati ed elettrodomestici vari.

Inoltre, la compatibilità con gli SmartTag fa sì che venga inviata una notifica allo smartphone abbinato quando uno SmartTag si allontana o torna in casa, e c'è anche il supporto SmartThings Find per far squillare il telefono qualora non lo si trovasse. Come anticipato, la Station di Samsung è anche un vero e proprio pad per la ricarica wireless: basta poggiare sopra lo smartphone o un accessorio compatibile per caricarlo fino a 15W.

Nelle due colorazioni Bianco e Nero, Samsung SmartThings Station è stata annunciata solamente in USA e Sud Corea a un prezzo non ancora specificato, resta da vedere se e quando arriverà in Europa.

