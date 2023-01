Solca i cieli con il mini drone Eachine E017: solo 13€ con questo coupon!

I droni sono sempre più popolari: c'è chi li sfrutta per creare riprese mozzafiato e chi per gareggiare in competizioni che prevedono grande precisione e velocità. Se anche voi avete il desiderio di imparare a far volare un drone, grazie al mini drone Eachine E017 potrete farlo ad un prezzo davvero economico.

Eachine E017 Mini: il piccolo drone per imparare a volare al meglio

Eachine E017 Mini è un drone dalle dimensioni estremamente ridotte (8.3×8.3×3.2 centimetri) che sfrutta la potenza di un motore 615 e un giroscopio a sei assi per librarsi nell'aria e volare liberamente.

Il drone è controllato da un radiocomando a 2.4 GHz che permette al velivolo di allontanarsi fino a 50 metri di distanza per una durata massima del volo di circa 6 minuti, equipaggiato con una batteria da 150 mAh già inclusa.

La sua particolare dimensione ridotta e il giroscopio gli permettono di volteggiare e creare acrobazie: un drone perfetto per iniziare a prendere dimestichezza con il volo e i comandi di pilotaggio.

Eachine E017 Mini è disponibile su Banggood al prezzo di 13.25€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, avviene tramite Standard Shipping al prezzo di 6.51€.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il