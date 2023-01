Moto G53 5G ufficiale: la fascia economica si espande

Il 2022 si è concluso in grande stile per Motorola, fra Moto X40 e RAZR 2022, ma l'inizio del nuovo anno si sposta verso lidi più economici con Moto G53 5G. Il catalogo della divisione telefonica di Motorola non si compone unicamente di modelli di fascia alta ma anche prodotti più tipicamente economici, raggruppati all'interno della serie G. Vediamo quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Moto G53 5G ufficiale: tutte le novità per la serie economica G

Design e display

Moto G53 5G non è certamente uno di quegli smartphone che si fa notare per avere un'estetica fuori dall'ordinario, nelle sue due colorazioni Basalt Black e Sky Blue White in vetro anti-riflesso. Misura 162,7 x 74,7 x 8,2 mm, pesa 183 grammi, è idro-repellente (ma senza certificazione) e include uno schermo punch-hole centrale di tipo IPS LCD da 6,5″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9. Con una densità di 270 PPI, è un pannello con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e PWM Dimming, mentre il lettore d'impronte è posizionato lateralmente.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Moto G53 5G ha una scheda tecnica di basso profilo, basata sullo Snapdragon 480+ di Qualcomm, realizzato a 8 nm da Samsung con CPU octa-core Kryo 460 fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619 e memorie da 4/8 GB di RAM LPDDR4X (più 3 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio d'archiviazione espandibile via microSD. L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W, mentre il software si basa su Android 13 con interfaccia proprietaria MyUI 5.0. Infine, il comparto multimediale include una doppia sensoristica posteriore da 50+2 MP, una selfie camera da 8 MP e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Prezzo e data d'uscita

Moto G53 5G è stato presentato ufficialmente in Cina al prezzo di circa 123€ (899 CNY) per la variante da 4/128 GB, salendo a circa 150€ (1.099 CNY) per la 8/128 GB. Non sappiamo ancora se verrà portato ufficialmente in Italia.

