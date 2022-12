Moto X40 (Edge 40 Pro) ufficiale: è il top con Snap 8 Gen 2 più economico

Motorola continua la sua scalata al mercato smartphone e lo fa con il nuovo Moto X40, quello che noi occidentali impareremo a conoscere come Moto Edge 40 Pro. Il nuovo top gamma del brand di Lenovo si presenta come uno smartphone concreto, con specifiche di un certo spessore e che accompagna il debutto del nuovo chipset di punta Snapdragon.

Moto X40 (Edge 40 Pro) ufficiale: tutte le novità del top di gamma Motorola

Design e display

Moto X40 alias Edge 40 Pro ha uno stile simile a quello di Edge 30 Ultra/X30 Pro, quindi con un bumper della fotocamera quadrato in rilievo che integra tre sensori. Presenta un telaio in alluminio aeronautico con certificazione IP68 e un display curvo sui 4 lati con design punch-hole centrale da 6,7″ Full HD+. Il pannello è realizzato con tecnologia OLED 10-bit a 1,07 miliardi di colori e ha un refresh rate elevato a 165 Hz oltre che adattivo in automatico fino a 120 Hz. Per lo sblocco biometrico c'è un sensore d'impronte di tipo ottico celato sotto allo schermo.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Moto X40 è un top di gamma di nuova generazione, alimentato dall'ultimo chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Realizzato a 4 nm da TSMC, contiene CPU octa-core a 3,2 GHz Cortex-X3, GPU Adreno 740 e tagli di memoria da 8/12/16/18 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile. Per ciò che concerne l'autonomia, ha una batteria a doppia cella con amperaggio da 4.600 mAh e ricarica ultra-rapida a 125W, oltre che ricarica wireless a 15W (anche inversa). C'è anche un impianto di dissipazione composto da una camera di vapore da 3.002,39 mm², per una superfice totale di 24.868 mm²

Il software MyUI 5.0 si basa sull'ultimo Android 13, e le restanti specifiche includono anche speaker stereo e motore di vibrazione X-Axis. Passando infine alla fotocamera, a bordo di Moto X40 troviamo tre sensori da 50+50+12 MP con OIS, OmniVision OV50A a 1/1.55″ e pixel da 2,0 µm, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1 con FoV di 115° e pixel da 1,3 µm che funge anche da macro e teleobiettivo 2x con sensore Sony IMX663 a 1,22 µm. Infine, la selfie camera è ancora una volta da 60 MP.

Scheda tecnica

Dimensioni di 161,16 x 74 x 8,59 mm per 199 grammi

Colorazioni Smoky Black e Tourmaline Blue

Certificazione IP68

Display p-OLED da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 a 392 PPI, refresh rate a 165 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

Lettore d'impronte ottico nello schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 a 680 MHz

8/12 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida 125W, wireless e inversa a 15W

tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 MP con OIS, ultra-grandangolare/macro e teleobiettivo 2x

selfie camera da 60 MP

Speaker stereo

Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, GPS a doppia frequenza

Sistema operativo Android 13 con MyUI 5.0

Moto X40 (Edge 40 Pro) – Prezzo e disponibilità

Moto X40 è stato presentato oggi 15 dicembre in Cina al prezzo di partenza di 456€ (3.399 CNY); sarà successivamente introdotto in Europa sotto forma di Moto Edge 40 Pro, non abbiamo ancora una data ma probabilmente ne riparleremo durante il Q1 2023. Ecco i prezzi completi:

8/128 GB: 456€ (3.399 CNY)

(3.399 CNY) 8/256 GB: 496€ (3.699 CNY)

(3.699 CNY) 12/256 GB: 536€ (3.999 CNY)

(3.999 CNY) 12/512 GB: 577€ (4.299 CNY)

