CES 2023: Tineco presenta le ultime innovazioni per cucina, pavimenti e cura della persona

Sul palco del CES 2023 di Las Vegas, Tineco ha presentato nuove soluzioni intelligenti per la casa e la cura personale, con un nuovo asciugacapelli smart e tre nuove aspirapolvere, oltre ad un robot da cucina che aiuta nella preparazione delle pietanze più complesse.

Aspirapolvere, robot da cucina e asciugacapelli: tutte le novità di Tineco al CES 2023

Il CES 2023 è forse la vetrina più importante dell'anno per tutti i produttori di elettronica di consumo e Tineco ha colto l'occasione per presentare la nuova FLOOR ONE S7 Pro, un aspirapolvere top di gamma che offre un'esperienza di pulizia ottimizzata grazie al sistema di autopropulsione SmoothPower, il rullo a doppio bordo e la raschiatura flottante.

FLOOR One S7 Steam, invece, basa le sue capacità sulla pulizia ad umido, per igienizzare le superfici in modo naturale ed efficace con l'aggiunta del vapore. PURE ONE Air Pet/Pro, inoltre è perfetta per lo sporco più leggero, grazie alla testina ZeroTangle e le tecnologie PureCyclone e iLoop Smart Sensor.

Per la cucina, Tineco propone il nuovo CHIERE ONE: un robot che guida ogni fase del processo di cottura con video e audio visualizzati su un touch screen da 7″, con sistema di riscaldamento intelligente e modalità di autopulizia One-Touch.

MODA ONE 2.0, invece, è un asciugacapelli che arricchisce il portfolio beauty dell'azienda: progettato con sensori intelligenti che regolano il calore e il flusso d'aria in modo automatico per velocizzare i tempi di asciugatura ed evitare di danneggiare i capelli.

